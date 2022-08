Comment éditer des photos par lots sur iPhone [iOS 16]

Avec iOS 16, Apple apporte tout un tas de fonctionnalités et d’outils utiles à l’application Photos d’Apple. L’application Photos sur iPhone reçoit une nouvelle fonctionnalité de bibliothèque de photos iCloud partagée, un outil de photo en double, la possibilité de verrouiller les albums cachés, un outil de modification de photos par lots, etc. La possibilité de modifier plusieurs photos à la fois est l’une des fonctionnalités clés de la nouvelle application Photos. Le nouvel outil permet aux utilisateurs de copier facilement les modifications d’une photo avec une option pour coller les modifications sur d’autres photos.

L’outil « Batch Edit » est le plus adapté aux utilisateurs qui traitent des photos à partir du même emplacement ou du même scénario ou des mêmes conditions d’éclairage. Ainsi, que vous souhaitiez éditer des photos de votre récent voyage, une séance photo ou toute autre chose, vous pouvez profiter du nouvel outil sur votre iPhone exécutant iOS 16.

Cependant, au moment de la rédaction ou sur iOS 16 beta 8, l’outil d’édition propose uniquement des ajustements et des outils de filtres, les outils de redimensionnement et de balisage ne peuvent pas être utilisés dans l’édition par lots. Il y a de fortes chances que d’autres fonctionnalités soient ajoutées à l’avenir. Vous serez heureux de savoir que les modifications par copier-coller peuvent être utilisées sur les photos et les vidéos, avec une option pour annuler les modifications à tout moment.

La fonctionnalité vous donne la possibilité de modifier plusieurs photos à la fois, il n’est pas nécessaire de faire les mêmes modifications encore et encore. Donc, si vous avez un tas de photos à éditer, vous pouvez utiliser le nouvel outil. Dans ce guide, j’ai tout couvert sur la façon d’éditer des photos par lots sur iOS 16.

Jusqu’à présent, il existe deux façons d’éditer plusieurs photos à la fois, l’une à l’aide d’applications tierces (la plupart d’entre elles sont payantes) et la deuxième méthode consiste à utiliser les outils disponibles en ligne. À partir d’iOS 16, vous pouvez utiliser l’application de photos intégrée pour faire de même.

Plongeons directement dans les étapes.

Comment éditer plusieurs photos à la fois sur iOS 16

Le nouvel outil est disponible sur iOS 16, alors assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 16, vous pouvez rejoindre le bêta publique ou programme bêta développeur ou attendez la sortie publique du mois prochain. Si vous utilisez déjà la dernière version, vous pouvez suivre ces étapes.

Ouvrez le Application photos sur votre iPhone fonctionnant sous iOS 16. Choisissez n’importe quelle photo vous souhaitez modifier, et appuyez sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit. Effectuez vos modifications dans la section de réglage ou vous pouvez directement profiter des filtres par défaut. Appuyez Fait dans le coin inférieur droit, une fois que vous avez terminé de modifier la photo. À présent appuyez sur l’icône du menu à trois points en haut à droite, puis sélectionnez Copier les modifications.

Revenez aux albums en appuyant sur le bouton « <" dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur le bouton Sélectionner et sélectionnez les images que vous souhaitez modifier. Avec les images sélectionnées, appuyez sur l’icône des trois points dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur l’option coller les modifications. C’est ça.

Vous verrez une barre de progression en bas si vous éditez un tas de photos à la fois avec une confirmation une fois que toutes les modifications sont copiées avec succès, vous ne verrez peut-être pas la barre de progression si vous éditez seulement quelques photos.

C’est donc le moyen le plus simple de modifier plusieurs photos à la fois sur votre iPhone.

Si vous avez encore une question sur la façon de modifier par lots des photos sur un iPhone exécutant iOS 16, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

