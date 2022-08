3 ans après la grande interdiction, Huawei est toujours la marque mobile avec le plus d’utilisateurs, comment est-ce possible ?

Des études menées par Counterpoint Research et Questmobile indiquent que Huawei continue d’avoir le plus grand nombre d’utilisateurs actifs, mais pourquoi ?

Il y a trois ans, le gouvernement américain a lancé une offensive contre Huawei à un moment où la société chinoise se débrouillait plus que bien sur le marché mondial des smartphones. Avec la troisième position mondiale et étant devenue la marque numéro un dans des pays comme l’France, ce fut un coup dur pour l’entreprise. Il a même été spéculé qu’ils quitteraient le marché.

Et pourtant, malgré le coup d’atout, malgré toutes les adversités et ne pouvant compter ni sur Android ni sur le support de Google, Huawei compte le plus grand nombre d’utilisateurs au niveau mondial. C’est ce qui se dit dans des médias comme Gizchina. Essayons de faire la lumière sur toute cette affaire.

Premier symptôme : un marché en baisse

Après les sanctions imposées il y a trois ans, le fait que les utilisateurs restent si fidèles à Huawei a beaucoup à voir avec le fait que la situation économique post-COVID n’est pas optimiste. Les tendances actuelles de consommation tendent vers des comportements plus conservateurs et pragmatiques, la demande de produits électroniques montrant des signes de ralentissement, selon ce qui est collecté.

Une étude menée par l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication souligne cette tendance : les ventes de téléphones mobiles en Chine cette année sont de 136 millions d’unités, ce qui représente une baisse de 21,7 % par rapport à l’année précédente.

Pour les marques chinoises, la situation est encore plus grave. De janvier à juin 2022, les constructeurs du géant asiatique ont vu leurs ventes chuter de 25,9 % par rapport à l’année précédente. Et, pour ne rien arranger, le cycle de remplacement des terminaux est passé de 24 mois à 31.

D’une part, les jeunes utilisateurs n’ont pas assez de pouvoir d’achat pour s’offrir un nouveau terminal. D’autre part, la tendance à la baisse des ventes d’appareils aide Huawei. Et puisque la marque a une base solide, si les utilisateurs ne remplacent pas leurs téléphones, ils maintiennent confortablement leur avance.

Second symptôme : les utilisateurs restent chez Huawei

Bien que l’achat d’un Huawei en 2022 puisse sembler fou, la vérité est que la marque continue de maintenir ce qui les mettait en si bonne position il y a quelques années : ils font de bons appareils qui fonctionnent bien (et il convient d’ajouter qu’ils sont très compétents dans la rubrique photographique). En 2019, année où les sanctions ont été reçues, la marque chinoise affichait son meilleur jeu.

Ce n’est que dans leur pays d’origine qu’ils détenaient 40% de part de marché au troisième trimestre 2019, comme le rapporte une étude menée par Counterpoint Research. Les deuxième et troisième positions, occupées respectivement par Vivo et OPPO, n’égalent même pas ce chiffre.

Le haut de gamme de Huawei à l’époque était considéré comme le meilleur que l’on puisse trouver sur le marché Android, qui est la base de tous les utilisateurs actifs que la marque compte aujourd’hui. Comme nous l’avons déjà dit, il ne vient à l’esprit de personne de discuter de la qualité des produits Huawei; le sentiment universel sur son bon travail est unanime.

Troisième symptôme : l’écosystème intelligent de Huawei

Enfin, de Gizchina, ils soulignent que l’implication de Huawei dans l’AIoT (intelligence artificielle des objets, la combinaison de l’intelligence artificielle avec l’IoT) et la concentration sur le développement d’HarmonyOS provoquent la création d’un réseau d’appareils interconnectés comprenant des téléphones, des tablettes , des ordinateurs portables tels que Matebooks, des voitures, des maisons intelligentes et même des écouteurs.

Tous ces appareils contribuent à créer leur propre écosystème électronique, et tant qu’il y a un appareil Huawei dans la maison fonctionnant (ou compatible avec) HarmonyOS, il est difficile pour quiconque d’envisager de le remplacer.