GCam 8.5 maintenant disponible : comment l’installer et les téléphones Android compatibles

Le mod développé par la communauté qui apporte l’application appareil photo Google Pixel au reste des terminaux Android atteint la version 8.5.300.

Les téléphones Google Pixel sont toujours parmi les mieux notés pour la photographie dans le monde Android. Si vous regardez les meilleurs téléphones pour prendre des photos que l’on peut trouver sur le marché, le Google Pixel 6 Pro est l’un des mieux appréciés à la fois par les médias et les utilisateurs.

Quel est le secret de ces bornes ? Ni plus ni moins que Google Camera, connu de tous sous le nom de GCam. Cette application utilise les algorithmes que le Big G a créés pour rendre la série Pixel si appréciée des fans de photographie, et nous allons vous dire ce que vous devez faire pour l’avoir sur votre téléphone.

GCam pour (presque) tout le monde

Il faut préciser qu’on a affaire à un mod développé par le programmeur BSG. Une fois de plus, nous nous retrouvons devant un projet qui relève de la responsabilité de la communauté Android, qui s’est penchée sur les tenants et les aboutissants de l’application Google et a travaillé d’arrache-pied pour la rendre « universellement » compatible.

Même si la liste des appareils compatibles pour la version 8.1 était très longue, selon Gizchina, la nouvelle version de l’appli (numérotée 8.5.300) a été testée sur ces terminaux :

OnePlus : OnePlus 5T, 6, 7 Pro, 7T Pro, 8 Pro, 8T, 9, 9R, 9RT, 9 Pro.

Samsung : Samsung Galaxy S21 Ultra.

Xiaomi : Poco X2, X3, X3 Pro, Redmi Note 7 Pro, Note 10, Note 10 Pro, Note 11.

Asus : Asus Zenfone.

Ce sont les téléphones dans lesquels on sait que la nouvelle version ne pose pas de problèmes, pour l’instant il n’y a plus d’informations concernant les autres terminaux (même s’il faut supposer que ceux qui étaient déjà compatibles continueront sûrement de l’être). Vous pouvez toujours installer l’application sur votre terminal et vérifier si cela fonctionne, cependant. Il convient également de garder à l’esprit que ce mod est une version bêta et qu’il est actuellement en cours d’élaboration, il peut donc contenir des bugs.

Comment installer GCam sur votre Android

Les étapes pour installer GCam sur votre téléphone sont les suivantes :

Allez sur le site Web du mod GCam et cliquez sur le lien vers le fichier APK.

Téléchargez-le sur votre téléphone et installez-le. N’oubliez pas que vous devez autoriser l’installation de fichiers provenant de sources inconnues.

Lorsque le téléphone vous informe que le fichier a été installé, ouvrez GCam et cela devrait fonctionner. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours essayer l’une des alternatives qui tentent de reproduire sa fonctionnalité.

Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, dans le groupe GCam Telegram, vous pouvez signaler d’éventuels bugs. Pour vous tenir au courant de l’actualité du mod, vous pouvez rejoindre la chaîne GCam Telegram.

