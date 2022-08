Comment afficher le pourcentage de batterie sur iPhone [iOS 16]

Apple travaille en permanence à l’amélioration de l’expérience utilisateur sur l’iPhone. Avec iOS 14, Apple a apporté les widgets de l’écran d’accueil ; résumé des notifications et mode de mise au point publiés avec iOS 15. Et maintenant, avec iOS 16, Apple apporte une refonte majeure de l’écran de verrouillage de l’iPhone, car il est toujours en cours de développement, Apple a introduit la fonction de pourcentage de batterie de l’iPhone, demandée depuis longtemps.

Le pourcentage de batterie de l’iPhone n’est pas une nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité est disponible sur l’iPhone SE et les modèles antérieurs depuis longtemps. Mais en 2017, Apple a sorti l’iPhone X avec un changement de conception important et a introduit la tristement célèbre encoche (équipée de Face ID), avec les côtés de l’encoche utilisés pour afficher la force du signal mobile, la batterie, etc. Le changement de conception a éliminé quelques fonctionnalités, y compris la fonction de pourcentage de batterie.

Apple est prêt à ramener le pourcentage de batterie sur l’iPhone avec iOS 16, qui devrait être rendu public le mois prochain. La cinquième version bêta du développeur (troisième version bêta publique) d’iOS 16 donne la possibilité aux utilisateurs d’iPhone modernes d’activer le nouveau pourcentage de batterie. Dans ce guide, j’ai tout couvert sur la façon d’activer le pourcentage de batterie sur n’importe quel iPhone.

Plongeons directement dans les détails.

Jusqu’à présent, le seul moyen de vérifier le pourcentage exact de la batterie sur l’iPhone consiste à balayer le centre de contrôle ou à ajouter un widget de batterie à l’écran d’accueil. Avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie de votre iPhone directement depuis la barre d’état.

Si vous souhaitez activer le pourcentage de batterie sur votre iPhone, assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 16, vous pouvez rejoindre le bêta publique ou programme bêta développeur ou attendez la sortie publique du mois prochain.

Comment activer le pourcentage de batterie sur iPhone [iOS 16]

Actuellement, la nouvelle fonctionnalité est limitée aux variantes iPhone 12, iPhone 13 et Pro, tandis que l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 13 Mini sont deux exceptions dans la gamme. La fonctionnalité est également indisponible sur l’iPhone 11 vanille et l’iPhone XR.

Ainsi, si vous possédez un iPhone éligible, vous pouvez suivre ces étapes pour activer la fonction de pourcentage de batterie sur votre iPhone.

Ouvrez le Réglages app sur votre iPhone exécutant iOS 16 (bêta publique 3 ou plus récente). Balayez vers le bas, puis sélectionnez La batterie. Sous Paramètres de la batterie, il y a un nouveau Option de pourcentage de batterie avec une option pour l’activer. Tourne le activer. C’est ça.

Bien que, pour certains utilisateurs, l’option soit activée par défaut après la mise à niveau vers la version bêta publique 3, alors que certains disent qu’elle est désactivée par défaut. La fonctionnalité n’est pas activée par défaut pour moi sur l’iPhone 12, je dois l’activer manuellement.

Lorsque vous activez le pourcentage de batterie sur votre iPhone, vous verrez le pourcentage affiché à l’intérieur de la batterie. L’icône de la batterie changera de couleur en fonction des niveaux de la batterie, la couleur deviendra rouge lorsque la charge descendra en dessous de 20 %, ou verte pendant la charge. En mode basse consommation, l’icône devient jaune.

iPhones compatibles avec le pourcentage de batterie iOS 16

Si vous souhaitez connaître la liste complète des iPhones prenant en charge la nouvelle fonctionnalité de pourcentage de batterie, alors c’est parti.

iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

iPhone XS et iPhone XS Max

iPhone X

Oui, aucun mini arbore la nouvelle fonctionnalité sur iOS 16.

Maintenant, si vous possédez l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 Mini ou l’iPhone 13 Mini, quel est le moyen le plus simple de vérifier le pourcentage de batterie sur votre iPhone ?

Comment vérifier le pourcentage de batterie sur iPhone (iPhone XR, 11 et Mini)

Il existe deux façons simples de vérifier les niveaux de batterie de votre iPhone. Allons vérifier.

Déverrouillez votre iPhone en affichant le Face ID ou en saisissant le mot de passe. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir le centre de contrôle, ici vous verrez le pourcentage de batterie.

En parlant de la deuxième façon, vous pouvez ajouter un widget de batterie sur l’écran d’accueil de votre iPhone, voici comment vous pouvez l’ajouter.

Déverrouillez votre iPhone et accédez à l’écran d’accueil. Appuyez et maintenez sur une zone vide, jusqu’à ce que les icônes commencent à trembler, maintenant appuyez sur l’icône plus dans le coin supérieur gauche. Glissez maintenant vers le bas jusqu’à trouver le widget Piles ou recherchez simplement Batteries, puis appuyez dessus. Le widget Batterie est disponible en trois tailles différentes, le plus petit affichera le pourcentage de batterie de votre iPhone, le widget de taille moyenne affichera les niveaux de batterie jusqu’à quatre appareils, y compris votre iPhone, et le grand widget avec des informations sur l’appareil affichera jusqu’à six dispositifs. Choisissez le widget que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur Ajouter un widget option. C’est ça.

Remarque : Si vous n’aimez pas que les widgets par défaut soient préchargés sur iOS, vous pouvez essayer les applications de widget tierces telles que l’application Widgy.

Vous pouvez également demander à Siri le pourcentage de batterie. Si vous possédez l’iPhone SE ou un modèle plus ancien, vous pouvez facilement activer les niveaux de batterie dans les paramètres de votre iPhone.

Ce sont donc les moyens les plus simples d’activer le pourcentage de batterie sur iPhone. Si vous avez encore des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

