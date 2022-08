Le changement d’activité, repartir de zéro ou fermer l’entreprise sont des raisons pour supprimer votre entreprise de Google Maps

Google Maps est en train de devenir un outil fantastique pour que notre entreprise ait de la visibilité. Cependant, si vous voulez savoir comment le supprimer de cette plateforme, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Vous avez peut-être changé d’entreprise, que vous souhaitez repartir à zéro, que vous ayez changé le nom de votre entreprise ou, tout simplement, que vous l’ayez fermée. Voici comment vous pouvez supprimer une entreprise de Google Maps de la manière la plus simple possible.

Comment supprimer votre entreprise de Google Maps

À vrai dire, le processus de suppression d’une entreprise de Google Maps ne pourrait pas être plus simple.

La première étape que vous devez faire est de vous connecter à Google avec vos informations d’identification. Rappelez-vous que cela se fait dans le coin supérieur droit.

Une fois que vous l’avez fait, accédez à l’adresse Google Maps dans le navigateur, bien que vous puissiez également le faire depuis l’application mobile.

Localisez votre entreprise sur Google Maps.

Si vous cliquez dessus, vous trouverez différentes options. Le dernier est « Suggérer un changement ». Vous devez sélectionner celui marqué comme « Fermer ou Supprimer »

Vous devez indiquer à Google pourquoi vous souhaitez supprimer votre entreprise de Google Maps.

Cliquez maintenant sur « Envoyer ». Le processus sera terminé.

Une fois que Google reçoit les informations, le processus d’test commence. Très probablement, ils vous contacteront pour obtenir plus de détails, ainsi que pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fausse alerte. Le délai d’effet de cette mesure est variable, mais il n’est jamais immédiat. Au minimum, cela prend plusieurs jours.

Il est évident de noter que la disparition d’une entreprise de Google Maps indique qu’elle ne pourra plus vous trouver grâce à cet outil. Mais plusieurs fois, il est nécessaire de prendre de l’élan si notre décision n’est pas définitive. Pour les clients, cela peut être un problème s’ils localisent votre entreprise, vont la visiter et constatent qu’elle est fermée et n’a plus d’activité. Par conséquent, pour le bien de la communauté elle-même, il est intéressant de ne pas retarder le processus de fermeture et d’éviter tout type de désagrément aux clients. Cela pourrait conduire à des critiques négatives, bien que Mountain View s’efforce déjà d’éliminer toutes ces fausses critiques grâce à l’intelligence artificielle.

Vous devez également garder à l’esprit que la suppression de votre entreprise de Google Maps n’est pas la même chose que sa suppression définitive de Google. Pour ce faire, vous devrez vous connecter à Google My Business et supprimer votre fiche d’entreprise. On pourrait dire que ce processus est beaucoup plus complet, mais vous ne devez l’utiliser que si la fermeture va être définitive car vous avez déjà abandonné l’activité. Supprimer une entreprise de Google Maps peut être utilisé pour souffler un peu pendant que nous procédons à une réforme ou si nous décidons de changer le nom commercial de notre entreprise.

Sinon, Google Maps est un bon outil pour les utilisateurs pour nous trouver. Mais dans le cas où nous ne voulons pas continuer à apparaître, c’est le moyen le plus simple d’effectuer le processus de disparition de Google Maps. Gardez également à l’esprit qu’il s’agit d’un processus réversible et que vous pouvez revenir à Google Maps quand vous le souhaitez.

