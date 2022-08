Comment utiliser le contrôle de sécurité sur iPhone [iOS 16]

Le travail continu d’Apple sur la confidentialité apporte une fonctionnalité de confidentialité extrêmement utile à l’iPhone. Je parle de la fonctionnalité Safety Check sur iOS 16. Safety Check apporte une mise à niveau majeure à la Guide d’utilisation de la sécurité personnelle fonctionnalité qui a été publiée fin 2020 et mise à jour plus tôt cette année. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de révoquer rapidement l’accès à l’emplacement et au mot de passe des personnes autorisées.

Le prochain iOS 16 ne concerne pas seulement les nouvelles personnalisations de l’écran de verrouillage et du fond d’écran, il s’agit plutôt d’une mise à niveau riche en fonctionnalités. Et le contrôle de sécurité est le nouvel outil de sécurité ajouté dans les paramètres de confidentialité. La nouvelle fonctionnalité arrive sur l’iPhone le mois prochain avec une version publique d’iOS 16.

Qu’est-ce que le contrôle de sécurité ?

Safety Check aide à protéger votre sécurité personnelle en réinitialisant rapidement l’accès aux personnes et aux applications. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient ouvrir les paramètres de chaque application, puis révoquer l’accès, mais le nouvel outil de confidentialité offre un moyen rapide et facile de réinitialiser les choses.

Apple décrit la nouvelle fonctionnalité comme suit : « Si les circonstances ou les niveaux de confiance changent, Safety Check vous permet de vous déconnecter des personnes, des applications et des appareils auxquels vous ne souhaitez plus être connecté ».

Cette fonctionnalité devient pratique dans les relations abusives, bien que nous espérons que vous n’aurez jamais à voir une telle situation, mais juste au cas où, vous êtes curieux de connaître Safety Check. Dans ce guide, j’ai tout couvert sur l’utilisation de Safety Check sur iPhone.

Plongeons directement dans les détails.

Safety Check sur iOS 16 est équipé de deux fonctionnalités de sécurité utiles – Réinitialisation d’urgence et Gérer le partage et l’accès.

Voyons d’abord ce qu’est la réinitialisation d’urgence et comment l’utiliser.

Qu’est-ce que la réinitialisation d’urgence et comment l’utiliser ?

Comme son nom l’indique, si vous êtes dans une situation d’urgence, vous pouvez utiliser la réinitialisation d’urgence, elle réinitialisera immédiatement l’accès pour toutes les personnes et applications et modifiera votre mot de passe Apple ID.

Avant de passer aux étapes, assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 16, vous pouvez rejoindre Le programme bêta d’Apple ou attendre la sortie publique. Voici comment vous pouvez utiliser la réinitialisation d’urgence.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Balayez vers le bas, puis appuyez sur Confidentialité et sécurité.

Sur l’écran suivant, faites défiler vers le bas et sélectionnez Contrôle de sécurité.

Vous pouvez appuyer sur l’option de réinitialisation d’urgence, pour aller de l’avant, le code d’accès ou Face ID / Touch ID est requis. Appuyez maintenant sur Démarrer la réinitialisation d’urgence.

La première option vous permet de réinitialiser l’accès aux personnes et aux applications, le processus prendra quelques secondes.

Appuyez sur l’option Réinitialiser dans la fenêtre contextuelle.

Sélectionnez l’appareil dont vous souhaitez supprimer l’accès.

Une fois sélectionné, appuyez sur Supprimer les appareils sélectionnés. Appuyez sur l’icône moins rouge pour supprimer le numéro de téléphone des contacts de confiance, ou vous pouvez ajouter un numéro si vous le souhaitez en appuyant sur le bouton Ajouter un numéro de téléphone de confiance.

Sur l’écran suivant, vous aurez une option pour mettre à jour votre mot de passe Apple ID, appuyez sur l’option Mettre à jour le mot de passe pour le faire.

Une fois cela fait, vous avez la possibilité d’ajouter ou de supprimer des contacts de Emergency SOS. C’est ça.

Lors de l’exécution du contrôle de sécurité, vous pouvez appuyer sur le Bouton de sortie rapide disponible dans le coin supérieur droit, si quelqu’un essaie de voir sur votre iPhone ou vous demande ce que vous faites sur votre iPhone.

Comment gérer le partage et l’accès dans Safety Check sur iOS 16

Si vous souhaitez personnaliser l’accès pour des personnes et des applications spécifiques, vous pouvez facilement le faire dans l’option Gérer le partage et l’accès dans Safety Check sur iOS 16. Voici comment vous pouvez l’utiliser sur votre iPhone.

Ouvrez l’outil de confidentialité Safety Check sur votre iPhone. Appuyez sur l’option Gérer le partage et l’accès, cela nécessitera un accès Face ID / Touch ID ou un mot de passe.

Sélectionnez le bouton Continuer sur l’écran suivant. Sur l’écran suivant, vous pouvez voir l’accès partagé avec les personnes, sélectionnez l’onglet Informations pour vérifier toutes les informations partagées dans Localiser, Santé, Photos et d’autres applications.

Appuyez sur Continuer après avoir examiné l’accès au partage, vous pouvez sélectionner Examiner plus de personnes si vous avez manqué quelque chose. Maintenant, sélectionnez ou supprimez l’accès aux applications que vous souhaitez.

Enfin, vous pouvez sélectionner les appareils dont vous souhaitez supprimer l’accès. Après avoir révoqué l’accès à l’appareil, vous pouvez ajouter ou supprimer des contacts parmi les contacts de confiance. Vous pouvez mettre à jour votre mot de passe Apple ID si nécessaire, puis modifier les détails dans Emergency SOS. C’est ça.

Ces étapes simples de la fonction de confidentialité Safety Check vous aideront à réinitialiser l’accès à Find my network sur votre iPhone.

Si vous voulez savoir quoi que ce soit sur l’utilisation de Safety Check, vous pouvez laisser un commentaire dans la zone de commentaire.

Articles Liés: