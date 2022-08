Samsung change sa sonnerie caractéristique: voici comment sonne le nouveau Over the Horizon

La nouvelle version de la sonnerie pour mobiles Samsung a été créée, une fois de plus, par Suga, le populaire rappeur coréen du groupe BTS.

S’il y a un élément qui identifie les terminaux des grands fabricants de smartphones comme Samsung, Xiaomi ou Apple sans les voir, c’est sans aucun doute leur sonnerie, puisque chacune de ces firmes a une mélodie caractéristique et en l’écoutant on connaissez déjà la marque de mobile de la personne qui possède cette sonnerie.

En ce sens, le constructeur coréen Samsung vient d’annoncer via un communiqué qu’il changeait à nouveau sa sonnerie caractéristique. Découvrez à quoi ressemble le nouveau « Over the Horizon » 2022.

Voici comment sonne la version 2022 de « Over the Horizon » produite par Suga

Comme il y a un an, le géant coréen a de nouveau présenté une nouvelle version du thème « Over the Horizon », qui est la mélodie par défaut des mobiles Samsung depuis plus de 10 ans, juste après le lancement de ses nouveaux terminaux pliables, le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

Une nouvelle fois, la firme coréenne a confié cette tâche au rappeur sud-coréen Min Yoon-gi, plus connu sous le nom de Suga, qui fait partie du groupe BTS, qui a réussi, selon Samsung lui-même, à lui donner un air plus optimiste. et positif à la sonnerie par défaut de leurs terminaux mobiles.

Dans la vidéo que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez écouter la nouvelle version de « Over the Horizon » de 2022 produite par Suga :

Comme l’explique Suga lui-même, le but de cette nouvelle version de la chanson populaire était « d’encourager les gens à regarder vers un avenir radieux et à réfléchir à l’excitation qui les attend » à l’horizon « .

Samsung a confirmé que cette nouvelle version de sa sonnerie « Over the Horizon » créée par Suga sera disponible sur tous les appareils Galaxy via une future mise à jour et que tous les nouveaux terminaux de la marque auront cette mélodie comme sonnerie prédéterminée.