Votre mobile Samsung cache une fonction pour protéger vos oreilles : voici comment l’activer

Si vous faites partie de ceux qui utilisent le mobile pour écouter de la musique, cette fonction Samsung vous sera très utile pour protéger vos oreilles. On vous explique comment l’utiliser.

Votre mobile Samsung est doté de multiples fonctions utiles, même si elles sont si nombreuses et si variées qu’il peut arriver qu’on ne leur donne pas l’utilité qu’elles méritent. A cette occasion, nous voulons parler d’un outil très utile si vous utilisez votre mobile pour écouter de la musique, car il vous offrira des informations détaillées sur vos habitudes d’utilisation et vous dira comment vous pouvez protéger vos oreilles.

Ensuite, nous expliquons étape par étape comment vous pouvez accéder à cet outil pour l’activer et vous montrer toutes les informations. Nous écoutons souvent de la musique à plein volume sans être pleinement conscients de la façon dont cela peut affecter notre audition. C’est à cela que sert ce contrôle de volume Samsung, pour vous avertir et vous aider à améliorer vos habitudes d’utilisation grâce à vos propres statistiques.

Protégez vos oreilles avec cette fonctionnalité Samsung

Écouter de la musique fait partie des nombreuses applications que nous donnons à notre téléphone mobile. Si vous le faites avec des écouteurs, vous devez faire particulièrement attention au volume auquel vous le faites, car un volume élevé pendant de longues périodes peut entraîner une perte auditive. Souvent, on opte pour un volume élevé pour profiter au maximum de la musique, sans se rendre compte des problèmes que cela peut engendrer.

Pour cette raison, le travail du contrôleur de volume de Samsung est particulièrement important, un outil caché dans ses paramètres qui analyse à quel volume vous écoutez de la musique lorsque vous le faites avec un casque. À l’aide des données collectées, il vous montre vos statistiques quotidiennes et hebdomadaires et vous indique si vous utilisez un volume normal ou élevé. Ensuite, nous voyons comment accéder à cet outil et vérifier qu’il est activé sur votre mobile Samsung :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre smartphone. Accédez à « Bien-être numérique et contrôle parental ». Appuyez sur « Contrôle du volume ». Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Confirmez que le bouton « On » est activé.

Une fois que vous avez confirmé que le contrôle du volume de votre mobile Samsung est activé, vous pouvez également activer la fonction « Alertes de sécurité auditive », de sorte que vous recevrez un avertissement lorsque vous avez passé plus de temps que ce qui est considéré comme sûr à écouter de la musique à un volume élevé. . Par la suite, vous pourrez revenir à la page principale du contrôle du volume pour consulter vos données en toute sérénité.

Comme vous pouvez le voir, la page principale est divisée en « Quotidien » et « Hebdomadaire », vous pouvez donc voir les statistiques de différentes périodes de temps. Si vous optez pour la section quotidienne, vous verrez les graphiques avec le niveau moyen de décibels selon les heures de la journée. En revanche, si l’information est hebdomadaire, vous verrez les décibels moyens auxquels vous avez écouté de la musique chaque jour.

Si vous voyez le mot « Normal » en grand, c’est que vos habitudes de consommation sont sans danger. Cependant, si l’outil vous montre le mot « Fort », alors vous avez écouté de la musique à un volume plus élevé que vous n’auriez dû. Pour vous fournir ces informations, la fonctionnalité compare vos habitudes avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Sur votre mobile Samsung, il existe d’autres options sonores qui peuvent être très utiles. Par exemple, vous pouvez installer l’application Sound Assistant pour personnaliser entièrement le son.