Comment regarder Hulu au Canada en 2022 [3 Working Méthodes]

Vous êtes-vous déjà intéressé à une émission ou à un film en particulier et vous êtes-vous rendu compte qu’il s’agit d’un service de streaming non disponible dans votre région ? Oui, beaucoup de gens pensent comme ça, surtout avec Hulu.

Hulu est un service de streaming qui vous permet de regarder de nombreuses émissions et films aux États-Unis, à Porto Rico et dans quelques régions du Japon (Nippon TV a acquis Hulu Japan), si vous êtes quelqu’un qui réside au Canada et que vous pensiez avoir accès à Hulu tout de suite, eh bien vous ne pouvez pas – du moins officiellement.

Bien que vous puissiez toujours regarder du contenu Hulu au Canada via Disney +, vous n’obtiendrez évidemment pas tout, et peut-être que vous n’obtiendrez peut-être même pas l’émission que vous vouliez réellement regarder. PS, la seule meilleure façon d’accéder à Hulu au Canada est d’utiliser un VPN. Ne vous inquiétez pas, nous énumérerons toutes les étapes et les choses dont vous aurez besoin pour diffuser Hulu au Canada.

Avant d’aborder la façon de regarder Hulu au Canada, vous aurez besoin de quelques éléments.

Conditions préalables

Service VPN fiable

Carte de crédit américaine (vous pouvez demander à un ami aux États-Unis de vous laisser emprunter sa carte)

Comment diffuser Hulu au Canada [using VPN]

Désormais, lorsque vous recherchez un service VPN, il est plus sûr de choisir ceux qui sont fiables et qui disposent d’un bon nombre de serveurs. Des services comme Nord VPN, ExpressVPN ou même Surfshark VPN. Ces services VPN ont un forfait mensuel raisonnable et vous pouvez profiter de l’essai gratuit de 30 jours pour voir comment cela fonctionne avec l’accès à Hulu au Canada.

Une fois que vous avez trié le service VPN de votre choix, vous devrez décider quel appareil vous utiliserez pour diffuser Hulu. Vous pouvez choisir d’utiliser votre PC ou votre appareil mobile. Pour une expérience optimale, il est recommandé d’utiliser votre PC.

Inscription et paiement

Lors de votre inscription à Hulu, il est nécessaire d’activer le VPN et de définir votre région sur les États-Unis. Avec le VPN connecté, ouvrez le navigateur Web sur votre PC et rendez-vous sur cette page Web. Une fois que vous avez ouvert la page Web, il vous sera demandé de choisir un plan. Voici tous les plans disponibles parmi lesquels vous pouvez choisir.

Nom du régime Prix Durée Essai Hulu sans publicité 12,99 $ Mensuel Oui Hulu avec des publicités 6,99 $ Mensuel Oui Hulu+TV en direct 69,99 $ Mensuel Non Hulu avec Disney+ et ESPN (sans publicité) 19,99 $ Mensuel Non Hulu avec Disney+ et ESPN (avec publicités) 13,99 $ Mensuel Non Hulu avec Disney + et ESPN (sans publicité + TV en direct) 75,99 $ Mensuel Non

Une fois que vous avez sélectionné le plan de votre choix, vous devrez maintenant payer le plan. En ce qui concerne les paiements, vous ne pourrez utiliser que les options de paiement américaines. Ainsi, vos options de paiement canadiennes ne fonctionneront pas. Dans ce cas, vous pouvez acheter une carte-cadeau Hulu auprès de divers détaillants en ligne ou emprunter la carte de crédit de votre ami pour effectuer le paiement.

Une fois le paiement effectué, vous pouvez commencer à diffuser Hulu immédiatement. Cependant, vous devez noter que les plans se renouvellent automatiquement, alors assurez-vous toujours de payer la personne à qui vous avez emprunté la carte de crédit pour vous inscrire. Vous pouvez utiliser PayPal pour leur envoyer le montant de la facture Hulu.

Comment acheter un abonnement Hulu au Canada [using Gift Card]

L’autre façon de payer un abonnement Hulu au Canada consiste à acheter des cartes-cadeaux Hulu. Ces cartes-cadeaux sont légales pour vous et n’ont pas de date d’expiration. Les cartes-cadeaux Hulu peuvent être achetées en ligne sur des sites Web tels que Walmart et Best Buy.

Le code à 12 chiffres vous est envoyé via votre adresse e-mail. Une fois que vous avez obtenu la carte-cadeau, vous pouvez suivre ces étapes pour échanger votre abonnement Hulu.

Tout d’abord, rendez-vous au page des comptes sur le site Hulu. Ensuite, vous devez vous diriger vers les informations de paiement Une fois la page Paiements ouverte, vous verrez la section Cadeau ou Code promotionnel. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer le code de remboursement à 12 chiffres. Une fois le code saisi, vous pouvez désormais profiter du streaming de votre contenu Hulu pendant un mois.

Comment regarder Hulu au Canada [Other Payment Methods]

Outre l’utilisation de cartes-cadeaux ou d’une carte de crédit américaine, vous pouvez également utiliser PayPal, mais vous devrez créer un compte basé aux États-Unis afin de payer pour Hulu tout en résidant au Canada.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser un service de carte prépayée virtuelle qui vous permet d’ajouter en ligne votre carte de crédit ou de débit canadienne qui agit comme une carte de crédit américaine. Lors de l’utilisation de ces services, vous devrez vérifier votre identité avec divers documents tels que votre carte d’identité nationale ou votre passeport.

Prime

Une fois abonné au service, vous pouvez regarder Hulu sur votre smart TV, votre smartphone, votre PC, votre navigateur, vos consoles et tous les modèles compatibles.

Prenons maintenant les FAQ les plus interrogées concernant le streaming Hulu au Canada.

Questions fréquemment posées

Est-il légal de regarder Hulu au Canada avec un VPN ?

Oui, il est légal d’utiliser un VPN pour accéder à Hulu au Canada. Tant que vous utilisez des méthodes de paiement légitimes, tout ira bien.

Puis-je utiliser un VPN gratuit pour accéder à Hulu au Canada ?

Bien que des VPN gratuits puissent être utilisés, ils ne pourront pas déverrouiller diverses plates-formes de streaming et il pourrait y avoir des problèmes avec les serveurs, les vitesses et éventuellement votre navigation Internet partagée avec des fournisseurs tiers.

Pouvez-vous regarder du contenu Hulu sur Disney+ ?

Disney + vous permet de regarder certaines balises de contenu Hulu avec l’ajout de Star. L’inconvénient est que vous n’obtiendrez pas toutes les émissions de Hulu sur votre abonnement Disney +.

Hulu viendra-t-il un jour au Canada?

En raison de problèmes de licence et d’autres problèmes, Hulu n’était pas disponible au Canada. En regardant l’avenir de sa disponibilité, il est difficile de supposer que Hulu fera bientôt son chemin au Canada.

Puis-je regarder la TV en direct sur Hulu ?

Oui, vous pouvez. Si vous avez opté pour les forfaits Hulu+ Live TV, vous avez accès à plus de 50 chaînes de télévision en direct que vous pouvez regarder. Pour diffuser des chaînes, vous devrez utiliser un service VPN car l’accès direct est bloqué au Canada.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez regarder Hulu au Canada via un VPN en 2022. La raison pour laquelle les VPN gratuits ne sont pas recommandés est simplement que vous ne pourrez peut-être pas accéder aux serveurs, les vitesses pourraient être lentes et, surtout, ces VPN gratuits pourraient vendre vos données en ligne à d’autres organisations tierces.

Il est possible que ces VPN gratuits soient également empêchés d’essayer d’accéder au site Web Hulu, d’où la nécessité d’un VPN fiable qui joue ici un rôle important. Si vous avez des questions ou des questions sur la façon de regarder Hulu au Canada, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

