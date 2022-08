Filtres anti-spam dans Gmail : comment les activer étape par étape

Réduire le nombre de spams qui atteignent votre compte Gmail est possible, comment ? Création de filtres. Découvrez comment les créer facilement ici.

Vous en avez marre de recevoir des spams sur votre compte Gmail ? Eh bien, vous n’avez plus besoin de vider cette section manuellement, ou d’attendre que le service de messagerie de Google le fasse automatiquement.

Grâce aux filtres Gmail peu utilisés, tout utilisateur a la possibilité de filtrer les emails d’un expéditeur spécifique, une fonction qui permet de les supprimer dès leur réception.

Si vous souhaitez savoir comment utiliser ces filtres Gmail pour contrôler les spams que vous recevez quotidiennement sur votre compte, il vous suffit de continuer à lire. Ici, nous allons vous expliquer étape par étape comment les activer, comptez-vous passer à côté ?

Comment activer les filtres anti-spam dans Gmail

Avant d’expliquer la procédure que vous devez effectuer, il est important de préciser que ces filtres ne sont pas disponibles dans l’application Gmail pour Android et iOS, pourquoi ? On ne sait pas, même si on en déduit que cette fonction ne peut pas être intégrée à l’appli pour des raisons « d’optimisation ».

Sans plus tarder, voici comment utiliser ces filtres pour réduire le spam dans Gmail :

Tout d’abord, vous devez vous connecter à votre compte Gmail depuis un ordinateur. Une fois que vous êtes dans la boîte de réception, vous devez cliquer sur le petit engrenage qui apparaît en haut à droite de l’écran.

Ensuite, vous devrez cliquer sur le bouton qui dit « Voir toute la configuration ».

Vous devez donc accéder à l’onglet « Filtres et adresses bloquées ».

Dans cette section, vous devrez cliquer sur « Créer un nouveau filtre ».

Dans la section intitulée « De » (avant tout) vous devrez mettre la ou les adresse(s) e-mail(s) qui vous envoient des e-mails de type spam. N’oubliez pas que si vous mettez plusieurs adresses e-mail, vous devez les séparer par une virgule, puis laisser un espace vide.

Une série d’options s’affichera, là vous devrez choisir celle qui dit « Supprimer ».

Après avoir coché cette option, vous devrez cliquer sur le bouton bleu qui dit « Créer un filtre ».

Si vous avez correctement effectué toutes les étapes, vous pourrez voir le filtre créé, ainsi qu’un petit message de confirmation de Gmail.

De cette façon, tous les e-mails qui arrivent dans votre compte Gmail, et qui correspondent au filtre que vous avez créé, seront automatiquement supprimés par le service de messagerie Google. En d’autres termes, vous ne verrez plus de tels e-mails dans votre dossier spam.

Il convient d’ajouter que ces filtres servent également à empêcher les e-mails que vous recevez dans Gmail de se retrouver dans le dossier spam. Dans de tels cas, vous devez sélectionner l’option « Ne pas envoyer au spam » afin que Gmail ne les stocke pas dans cette section.

Ces filtres peuvent-ils être modifiés ?

La réponse à cette question est oui ». Gmail vous permet de modifier les filtres qui ont été créés, ainsi que de les supprimer. Si pour une raison quelconque vous avez fait une erreur lors de la sélection d’une adresse e-mail lors de la création d’un filtre, vous devez la modifier ou la supprimer, puis répéter les étapes que nous vous avons laissées ci-dessus.

D’autre part, de nombreux utilisateurs utilisent ces filtres pour éviter d’atteindre la limite de stockage imposée par Google. Ceux-ci peuvent réduire considérablement la quantité de mémoire utilisée par Gmail pour stocker les e-mails.

Sans trop ajouter à ce sujet, au cas où vous atteigniez la limite d’espace dans votre compte, nous vous recommandons d’appliquer ces 5 astuces pour libérer de l’espace dans Gmail, elles fonctionnent vraiment !