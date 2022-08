WhatsApp : comment savoir si vous êtes piraté ou espionné

Si vous pensez que quelqu’un espionne votre compte WhatsApp, nous vous expliquons comment vous pouvez le découvrir. De plus, nous vous donnons une solution.

WhatsApp est l’une de vos applications mobiles qui stocke davantage de vos informations privées, vous devez donc faire particulièrement attention à en protéger l’accès. Nous savons déjà qu’il existe plusieurs façons d’espionner WhatsApp, vous devez donc être très conscient que quelqu’un pourrait espionner ou pirater votre compte WhatsApp, avec tout le danger que cela comporte.

Il est possible que vous remarquiez si vous trouvez une activité suspecte, telle que l’envoi de messages qui vous sont inconnus, bien qu’il soit également possible que vous ne réalisiez même pas que votre WhatsApp est en cours d’intervention. Pour vous aider, dans ce guide nous vous expliquons comment savoir si votre compte de réseau social est espionné et nous vous donnons une solution pour mettre fin au piratage.

Comment savoir si vous êtes piraté ou espionnez WhatsApp

En plus de votre téléphone mobile, vous pouvez également utiliser votre ordinateur pour vous connecter au service de messagerie via WhatsApp Web. C’est une belle avancée, mais aussi un grand danger si vous vous connectez à WhatsApp Web sur un ordinateur qui n’est pas le vôtre. Si vous restez connecté, toute personne accédant à cet ordinateur pourra voir toutes vos conversations et se faire passer pour vous.

De plus, quelqu’un pourrait également espionner votre compte WhatsApp simplement en ayant pris votre mobile déverrouillé par oubli. Ouvrez simplement WhatsApp et lisez le code QR qui apparaît sur l’écran Web de WhatsApp pour vous connecter à votre ordinateur à votre insu.

Comment cloner votre WhatsApp : utilisez-le sur 2 téléphones en même temps

Les pirates peuvent utiliser plusieurs moyens pour accéder à votre compte WhatsApp, tous sans que vous vous en rendiez compte. Heureusement, WhatsApp intègre un outil qui révèle s’il y a une session ouverte sur d’autres appareils, c’est-à-dire si WhatsApp vous espionne depuis un autre ordinateur. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options qui s’affiche, appuyez sur « Appareils couplés ». Dans la section « État de l’appareil », vous pouvez voir si vous avez démarré une autre session, sur quel appareil et à quand remonte la dernière connexion.

Fondamentalement, depuis l’application WhatsApp sur votre mobile, vous pouvez voir si votre compte WhatsApp est toujours ouvert sur un ordinateur autre que le vôtre. Les informations sur la connexion sont ce que vous devez analyser pour savoir si cette session a été ouverte par vous ou par une autre personne.

Par exemple, si vous n’avez pas utilisé votre ordinateur hier, mais que l’application vous informe que la session était active juste à cette date, vous avez déjà confirmé que quelqu’un espionne ou pirate votre compte WhatsApp. Cela indique que vous pouvez voir toutes les photos, lire tous les messages et également communiquer avec vos contacts en usurpant votre identité.

Comment finir de pirater votre WhatsApp

WhatsApp vous donne le contrôle total de votre compte, donc en plus de voir sur quels appareils vous êtes connecté, il vous donne également la possibilité de vous déconnecter à distance depuis votre téléphone. Si vous avez confirmé que quelqu’un utilise votre WhatsApp à partir d’un ordinateur qui n’est pas le vôtre, à partir de la même section des appareils liés, vous pouvez fermer la session. Étape par étape, voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options qui s’affiche, appuyez sur « Appareils couplés ». Appuyez sur la session que vous souhaitez fermer. Cliquez sur « Se déconnecter ».

Comme nous l’avons mentionné, il est possible que WhatsApp vous espionne, mais que vous ne vous en rendiez pas compte. Pour cette raison, nous vous recommandons d’aller de temps en temps dans « Appareils jumelés » pour vérifier s’il y a des sessions que vous n’avez pas démarrées. Si c’est le cas, vous savez déjà que vous pouvez vous déconnecter rapidement pour mettre fin à l’espionnage de vos conversations.

Une autre méthode que vous pouvez appliquer pour protéger votre sécurité consiste à toujours fermer la session Web WhatsApp, même si elle provient de votre propre ordinateur. Vous ne savez jamais ce qui arrivera à l’appareil, peut-être que vous le perdez ou qu’il est volé, perdant ainsi également l’accès à votre WhatsApp. N’oubliez pas : déconnectez-vous toujours de WhatsApp Web.