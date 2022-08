Comment installer Android 13 (obtenir Android 13 sur Pixel)

Android 13 est la dernière version d’Android lancée le 15 août. Google a publié Android 13 après des tests bêta prolongés pendant près de six mois. Nous avons pu voir deux aperçus de développeurs et quatre versions bêta publiques pendant la phase de test. Si vous avez un téléphone Pixel pris en charge, vous pouvez enfin installer Android 13 sur votre appareil. Et voici le guide complet à ce sujet.

Android 12 a été l’une des plus grandes mises à jour majeures de l’histoire des mises à jour Android. Et Android 13 conserve la plupart des fonctionnalités visuelles d’Android 12 mais avec des améliorations. Par ailleurs, certaines fonctionnalités nouvellement ajoutées sont utiles.

Google a d’abord publié l’aperçu du développeur Android 13 en février, puis un deuxième aperçu du développeur a également été publié pour les développeurs. Lors de Google I/O en avril, Google a publié la version bêta publique d’Android 13. Et maintenant, après quatre versions bêta publiques, Google publie enfin la mise à jour stable d’Android 13 pour les appareils Google Pixel.

Avant de vous lancer dans les étapes d’installation, voici quelques points clés à retenir. Effectuez une sauvegarde complète de votre téléphone avant d’installer Android 13 et chargez-le à au moins 50 %. Voici les appareils Pixel éligibles à la mise à jour Android 13.

Téléphones Pixel compatibles avec Android 13 :

GooglePixel 4

Google Pixel 4XL

GooglePixel 4a

GooglePixel 4a 5G

GooglePixel 5

GooglePixel 5a

GooglePixel 6

Google Pixel 6 Pro

GooglePixel 6a

Il existe plusieurs façons d’installer Android 13. Vous pouvez utiliser l’image d’usine, l’image OTA ou même l’outil flash de Google pour installer Android 13 sur votre téléphone Pixel. Ici, dans ce guide, nous partagerons les trois façons d’installer Android 13 sur les téléphones Pixel. Si vous avez un téléphone sans pixel, vous pouvez utiliser Android 13 GSI une fois qu’il sera disponible. Passons maintenant aux méthodes d’installation.

Assurez-vous de faire une sauvegarde complète de votre téléphone

Chargez votre téléphone à au moins 50 %

Installez les pilotes ADB et Fastboot ou téléchargez le dossier Android SDK Platform Tools

Si vous êtes sur une version bêta d’Android 13, désactivez la version bêta pour recevoir une mise à jour stable d’Android 13

Comment installer Android 13 (méthode facile)

Android 13 est en cours de déploiement en OTA, donc si vous avez un téléphone Pixel éligible, vous pouvez attendre que la mise à jour OTA arrive sur votre appareil. Cependant, cela peut prendre un certain temps car ces mises à jour sont déployées par lots. Il existe d’autres méthodes pour installer la mise à jour immédiatement.

Si vous vous êtes inscrit à la version bêta d’Android 13, le moyen le plus simple d’obtenir un Android 13 stable consiste à vous retirer du programme bêta. Une fois que vous avez désactivé la version bêta, vous obtiendrez la mise à jour stable d’Android 13 OTA sur votre appareil que vous pouvez installer à partir des paramètres.

Cette méthode nécessite un périphérique de chargeur de démarrage déverrouillé, alors assurez-vous d’abord de déverrouiller le chargeur de démarrage de votre téléphone Google Pixel. Et puis procédez aux étapes suivantes.

Ouvrez Paramètres sur votre téléphone Google Pixel et accédez à À propos du téléphone. Appuyez sept fois sur Numéro de version pour activer les options de développement.

Revenez aux paramètres principaux et ouvrez les options du développeur. Et activez le débogage USB pour utiliser ADB.

Connectez votre Pixel à votre PC directement à l’aide d’un câble USB d’origine. Ouvrez la page Android Flash Tool à l’aide de ce lien. Il demandera l’autorisation ADB sur votre navigateur, lui permettant d’utiliser ADB. Sur la page Web, cliquez sur Ajouter un nouvel appareilpuis sélectionnez le modèle de l’appareil et cliquez sur Connecter. Autorisez également le débogage sur votre téléphone lorsqu’une fenêtre contextuelle apparaît. Sélectionnez maintenant votre appareil connecté sur le navigateur. Choisir la dernière version d’Android 13 de la liste. Sélectionnez également l’option pour effacer les données pour un flash propre. Clique sur le Installer bouton et attendez que le processus soit terminé. Une fois le flash terminé, déconnectez votre téléphone et profitez du dernier Android 13.

Comment installer Android 13 à l’aide de l’image OTA complète

Installez les pilotes ADB et Fastboot sur votre PC ou vous pouvez également utiliser le dossier d’outils Android SDK Platform. Téléchargez l’image Android 13 OTA pour votre appareil à partir d’ici. Si le nom du fichier est grand, renommez le fichier (par exemple Update.zip) pour un processus simple. N’oubliez pas que vous devez disposer de la dernière mise à jour d’Android 12 pour utiliser cet OTA. Activez maintenant le débogage USB sur votre téléphone Pixel. Découvrez la première méthode pour savoir comment l’activer. Connectez votre téléphone Pixel à votre PC. Vous recevrez une invite sur votre téléphone, cliquez sur Permettre pour accorder l’autorisation de débogage. Si vous ne recevez pas l’invite, entrez « appareils adb » dans CMD et il devrait afficher l’identifiant de l’appareil connecté. Une fois votre téléphone Pixel connecté à l’ordinateur, entrez la commande ci-dessous pour démarrer le téléphone Pixel dans Mode de récupération. Une fois le téléphone démarré en mode de récupération, sélectionnez l’option « Appliquer la mise à jour depuis ADB ». Exécutez maintenant la commande suivante pour installer le dernier Android 13 sur votre téléphone Pixel. Assurez-vous d’entrer le nom de fichier correct que vous avez renommé à la première étape. Remplacez Update par le nom de fichier correct s’il est différent dans votre cas. Il va maintenant installer Android 13 sur votre téléphone Pixel. Après avoir installé le fichier, sélectionnez « Redémarrer le système maintenant » pour démarrer le système.

Comment installer Android 13 à l’aide de l’image d’usine

Nous utiliserons les commandes adb et fastboot, installez donc d’abord les pilotes adb et fastboot ou téléchargez le dossier des outils de la plate-forme Android sdk (dans ce cas, ouvrez cmd à partir du dossier des outils de la plate-forme chaque fois que cmd est requis). Téléchargez l’image d’usine Android 13 pour votre téléphone Pixel à partir d’ici. Extraire le Image d’usine sur ton ordinateur. Connectez maintenant votre téléphone pixel à votre PC via USB et ouvrez cmd (invite de commande). Entrez la commande adb ci-dessous pour démarrer votre téléphone dans mode de boot rapide. Une fois que votre téléphone est en mode fastboot, entrez la commande ci-dessous pour déverrouiller le chargeur de démarrage (Cela effacera toutes les données de votre téléphone). Accédez au répertoire où l’image de démarrage rapide extraite est disponible. Il comprendra flash-tout chauve-souris et merde dossier. Dans le cas de les fenêtres exécuter le fichier .bat et dans le cas de Mac exécuter le fichier .sh. Il installera Android 13 sur votre téléphone. Votre téléphone redémarrera dans le système. Vous pouvez maintenant reverrouiller le chargeur de démarrage à l’aide de la commande ci-dessous. Démarrez votre téléphone en mode fastboot avant d’utiliser la commande donnée.

Voilà, vous pouvez maintenant profiter d’Android 13 sur votre téléphone Pixel.

L’installation via l’outil flash Android est la plus simple si vous ne voulez pas attendre la mise à jour OTA. Mais vous devez vous assurer que le chargeur de démarrage est déverrouillé pour utiliser l’outil flash. Vous pouvez également utiliser OTA Image et Factory Image pour obtenir Android 13. Faites-nous savoir quelle méthode vous trouvez la meilleure.

Vérifiez également :