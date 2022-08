Comment changer le moteur de recherche dans Google Chrome pour Android

Nous vous expliquons, étape par étape, comment changer le moteur de recherche par défaut de Google Chrome.

Google Chrome est l’un des meilleurs navigateurs Web disponibles sur Android et l’un des plus utilisés au monde, principalement en raison de ses grandes performances et de sa grande variété de fonctions, et parce qu’il est déjà préinstallé sur la grande majorité des mobiles Android. sur le marché.

Comme vous le savez peut-être déjà, le moteur de recherche par défaut de Chrome est Google, mais si vous souhaitez échapper au contrôle du grand G, son navigateur Web vous offre la possibilité d’utiliser un autre moteur de recherche tel que Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ou DuckDuckGo, un des moteurs de recherche les plus sûrs du moment, entre autres options.

Ainsi, ci-dessous, nous allons vous expliquer en détail comment vous pouvez changer le moteur de recherche par défaut dans Google Chrome pour Android.

Choisissez votre moteur de recherche préféré comme moteur de recherche par défaut dans Google Chrome pour Android

Par défaut, Google Chrome vous offre la possibilité de choisir entre quatre moteurs de recherche alternatifs à Google : Yahoo, Bing, DuckDuckGo et Ecosia.

Pour configurer l’un d’entre eux comme moteur de recherche par défaut dans Google Chrome, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Google Chrome sur votre smartphone Android

Cliquez sur le bouton avec les 3 points verticaux situés dans le coin supérieur droit

Allez dans la section Paramètres

Dans la section Configuration de base, cliquez sur l’option Rechercher

Cochez le Switch à gauche du navigateur que vous souhaitez définir par défaut

Una vez hecho esto, cualquier búsqueda que realices desde la barra de navegación de Google Chrome se llevará a cabo utilizando el motor de búsqueda que hayas seleccionado y de esta forma podrás disfrutar de todo lo bueno que tiene Chrome y de todo lo bueno de tu buscador favori.

Cette fonctionnalité cachée dans Chrome réduit la consommation CPU du navigateur et vous aide à économiser la batterie

De plus, si vous ajoutez le widget Google Chrome à l’écran d’accueil de votre mobile Android, vous pourrez rechercher rapidement et facilement du contenu avec votre moteur de recherche préféré.