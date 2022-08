Pourquoi vous devriez désactiver la saisie semi-automatique de Google Chrome sur votre mobile et comment vous pouvez le faire

Si vous utilisez Google Chrome sur votre mobile Android, vous devez désactiver sa fonction de saisie semi-automatique : nous vous expliquons pourquoi et comment le faire.

Sans aucun doute, le navigateur Web mobile le plus utilisé est Google Chrome, en partie parce qu’il est préinstallé sur la grande majorité des smartphones Android et en partie à cause du grand nombre de fonctions dont il dispose.

Mais l’un des grands handicaps du navigateur de Google est qu’il ne protège pas votre vie privée ou, du moins, pas comme le font d’autres alternatives comme Mozilla Firefox ou Brave et, pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour vous dire pourquoi vous devriez désactiver saisie semi-automatique de Google Chrome et comment vous pouvez le faire.

Pourquoi est-il recommandé de désactiver la saisie semi-automatique de Google Chrome sur votre mobile ?

L’option de saisie semi-automatique de Google Chrome est vraiment pratique lorsque vous naviguez sur Internet, mais en même temps, elle met votre vie privée en danger, car elle peut être utilisée par des criminels pour accéder à vos données personnelles stockées dans votre compte Google.

Pour ce faire, les cybercriminels n’affichent pas toutes les données qu’ils vont demander lors de l’autocomplétion sur le site frauduleux, et ainsi, il est probable que vous verrez que le site demande des données telles que votre adresse email, votre mot de passe ou votre carte détails (les deux sont cryptés), mais d’autres données sont conservées en dehors de la partie de la page Web que vous voyez.

De cette façon, vous pouvez finir par donner des données privées à des programmeurs malveillants sans vous en rendre compte, c’est pourquoi nous vous recommandons de désactiver la saisie semi-automatique de Google Chrome et de remplir les champs à la main afin de ne pas couvrir les champs cachés.

Comment désactiver la saisie semi-automatique de Google Chrome sur votre mobile Android

L’option de saisie semi-automatique est généralement activée par défaut dans Google Chrome pour Android et lorsque vous remplissez un formulaire pour la première fois, le navigateur Web Big G vous donne la possibilité d’enregistrer vos données pour remplir ces champs automatiquement dans les futurs formulaires. À ce stade, vous pouvez dire à Chrome de ne pas enregistrer les données, mais nous vous recommandons de désactiver la saisie semi-automatique afin qu’elles ne s’affichent plus.

Ainsi, pour désactiver la saisie semi-automatique de Google Chrome sur votre mobile Android, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Chrome sur votre smartphone Android

Cliquez sur le bouton avec les trois points verticaux qui se trouve dans le coin supérieur droit

Allez dans la rubrique Paramétrage

Dans la section Paramètres de base, cliquez sur le bouton Mots de passe

Désactivez les options Enregistrer les mots de passe et Se connecter automatiquement en appuyant sur le Switch qui apparaît à droite de chacune

Cliquez sur le bouton retour pour revenir au menu précédent

Entrez maintenant dans la section Itinéraire et plus

Désactivez l’option Enregistrer et compléter automatiquement les adresses

Une fois cela fait, Chrome ne pourra plus enregistrer les données sensibles telles que les mots de passe, les adresses et les méthodes de paiement, mais il dispose toujours des données qu’il a stockées jusqu’à présent.

Pour cette raison, il est également recommandé de supprimer toutes ces données, ce que vous pouvez faire comme suit :