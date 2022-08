Comment enregistrer des appels sur les mobiles Xiaomi

C’est ce que vous devez faire pour enregistrer les appels de votre mobile Xiaomi en quelques étapes simples. Entrez maintenant!

Xiaomi est l’une des marques technologiques les plus populaires au monde et propose également une large gamme d’articles technologiques très fonctionnels. Cependant, Xiaomi est connu pour sa large gamme de smartphones, car ils sont bon marché et disposent d’un matériel très puissant.

Comme si cela ne suffisait pas, ils présentent une couche de personnalisation MIUI qui se démarque des autres, car elle propose une série d’options intéressantes, rendant l’expérience utilisateur agréable.

Parmi tant de fonctions, il est possible d’enregistrer les appels de manière native, donc si vous avez un mobile de la célèbre marque chinoise et que vous souhaitez enregistrer une conversation téléphonique, voici les étapes à suivre.

Vous pouvez donc enregistrer des appels avec les mobiles Xiaomi

Ci-dessous, vous pouvez voir les étapes à suivre pour enregistrer les appels depuis votre appareil mobile de marque Xiaomi. Il est important de noter que cette procédure fonctionne non seulement pour les mobiles Xiaomi, mais fonctionne également pour les mobiles avec la « signature » de Xiaomi, par exemple Poco et Redmi.

Accédez à l’application d’appel depuis votre mobile Xiaomi.

Localisez le contact et passez l’appel téléphonique.

Une fois l’appel lancé, vous verrez une série d’options sur l’écran de votre mobile. Cependant, l’option « Enregistrer » sera activée lorsque le destinataire prendra l’appel.

Selon la version de votre mobile, il est possible d’enregistrer ou non l’appel directement, simplement en appuyant sur l’icône « Enregistrer ».

D’autre part, dans les versions plus mises à jour, la première fois que vous enregistrez un appel, le système affichera une notification au récepteur, pour des raisons de sécurité et de protection, l’informant que l’appel est en cours d’enregistrement.

Maintenant, si le destinataire accepte et que vous obtenez son consentement, appuyez sur « Démarrer l’enregistrement ».

Si vous souhaitez arrêter l’enregistrement, appuyez sur « Arrêter l’enregistrement » et il informera automatiquement le destinataire de l’appel que l’enregistrement a été arrêté.

Où sont enregistrés les appels enregistrés sur Xiaomi

Avez-vous enregistré des appels depuis votre appareil mobile Xiaomi, mais parmi tant d’autres choses, vous ne savez pas où ils ont été enregistrés ? Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant vous montrer le moyen le plus simple d’obtenir les enregistrements sans mourir d’essayer.

Démarrez l’application d’appel depuis votre mobile Xiaomi.

Appuyez sur l’option « Récent », cela affichera tous les appels passés au cours des derniers jours.

Appuyez sur le numéro ou le contact où vous avez enregistré l’appel, puis sur ** »Afficher plus ».

Vous verrez alors un nouveau menu avec des appels enregistrés et des notes d’appel. Appuyez sur « appels enregistrés » et vous verrez la liste avec l’historique complet. Vous pouvez également mettre un titre, les supprimer et même les partager, soit par Bluetooth, WhatsApp, Telegram ou d’autres applications de messagerie instantanée.

Meilleures applications pour enregistrer les appels sur les mobiles Xiaomi

Malgré le fait que l’application native de Xiaomi pour enregistrer les appels est très facile et simple à utiliser, il est important de noter que la boutique Google Play propose des applications pour enregistrer des appels utiles et spécialisés à cet effet.

Mieux encore, ces outils veillent à maintenir votre confidentialité et votre sécurité au maximum. Vous souhaitez les rencontrer ?

Enregistreur d’appels SMSROBOT LTD

Cette application pour enregistrer les appels est très complète et son apparence est similaire à l’application native Xiaomi. Avec cet outil, vous pouvez appeler tous vos contacts et l’application commencera automatiquement à enregistrer les appels (entrants et sortants).

De plus, vous pourrez configurer où sauvegarder l’enregistrement pour plus de confort, soit dans la SD, soit dans le stockage interne de votre mobile.

GooglePlay | Enregistreur d’appel SMSROBOT LTD

Véritable numéroteur téléphonique et contacts

Cette application se distingue par sa grande personnalisation. Il a un large catalogue de thèmes, les images de contact sont plus grandes et vous pouvez même mettre en place une liste noire.

Mieux encore, il enregistre automatiquement les appels entrants et sortants au format MP3 et les enregistre également dans un dossier spécial.

GooglePlay | Véritable numéroteur téléphonique et contacts

Enregistrer les appels – Cube ACR

Enregistrer les appels – Cube ACR a une interface utilisateur assez minimaliste similaire à l’application native de Xiaomi. Il est capable d’enregistrer automatiquement les appels téléphoniques avec une qualité audio optimale, tant que l’appel ne présente pas d’interruptions.

De plus, vous pourrez partager les enregistrements et faire une sauvegarde des appels quand vous le souhaitez.

GooglePlay | Enregistrer les appels – Cube ACR

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à jeter un œil à comment enregistrer des appels sur un smartphone Samsung sans rien télécharger, ou mieux encore, découvrez ces 9 astuces MIUI 12 que peu de gens connaissent.