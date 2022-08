L’écran Pixel 6a peut fonctionner à 90 Hz, et voici comment il se réveille

Ils ont découvert que l’écran du Pixel 6a peut fonctionner à 90 Hz, malgré le fait que Google ne donne pas cette option aux utilisateurs

Le Google Pixel 6a est l’un de nos smartphones préférés de cette année 2022, mais il est loin d’être parfait. L’une des plaintes que nous lui avons adressées lors de son analyse était l’absence d’un taux de rafraîchissement plus élevé à l’écran, car l’appareil n’est capable de mettre à jour le panneau que 60 fois par seconde, contrairement à d’autres modèles d’un prix similaire, qui déjà adopter des taux de rafraîchissement de 90 voire 120 hertz.

Et nous ne semblons pas être les seuls mécontents de cette décision prise par Google. Le développeur et utilisateur de Twitter thelunarixus a constaté que l’écran du Pixel 6a est en fait capable de fonctionner à 90 Hz pour une expérience plus fluide et plus fluide, bien que Google ait choisi de limiter son taux de rafraîchissement à un maximum de 60 Hz.

Voici comment débloquer le mode 90 Hz sur l’écran du Pixel 6a

Si vous êtes entré dans cet article en vous attendant à voir les étapes pour débloquer le « mode 90 Hz » de votre Pixel 6a, sachez que, pour le moment, la procédure est quelque peu complexe et ne semble pas sans bugs.

Dans tous les cas, le développeur susmentionné était chargé de découvrir que le panneau AMOLED de 6,1 pouces du Pixel 5a est très similaire au panneau intégré dans le Pixel 6, bien qu’il soit plus grand. Et ce dernier offre la possibilité de refroidir à 90 hertz.

Pour cette raison, le développeur est allé enquêter et a pu supprimer la limitation logicielle fournie avec l’appareil et activer l’option 90 hertz sur l’écran Pixel 6a.

Actuellement, pour effectuer cette modification, vous devez activer le mode de débogage et le déverrouillage OEM dans les paramètres de développeur de l’appareil, déverrouiller le chargeur de démarrage de l’appareil et flasher manuellement une version bêta d’Android 13 modifiée.

En suivant ces étapes, comme le montre TheLunarixus, l’écran du Pixel 6a pourra se rafraîchir 90 fois par seconde pour offrir une expérience plus similaire à celle offerte par le Pixel 6, même s’il s’agit d’un modèle nettement moins cher.

Téléphone économique de l’année ? Pixel 6a avec 90 Hz déverrouillé pic.twitter.com/3suHD88KyZ —Nathan (@TheLunarixus) 10 août 2022

Le développeur précise que la modification ne « force » pas l’alimentation de la dalle, et ne devrait donc pas poser de problème à l’avenir. Cependant, il y a ceux qui croient que des erreurs de fonctionnement pourraient survenir ou que l’intégrité du panneau pourrait être affectée à moyen terme. Aussi je sais a donné le cas pour effectuer la modification et voir comment l’écran de l’appareil n’est toujours pas en mesure de se rafraîchir à une fréquence supérieure à 90 hertz.

En ce sens, ni Google ni Samsung (fabricant du panneau) n’ont commenté la question, ni précisé si la limite de 60 hertz est liée au matériel de l’appareil, ou est simplement une décision de la marque.

À ce jour, une ROM est déjà en cours d’élaboration pour le Pixel 6a avec cette modification implémentée, qui permet de sauter toutes les étapes nécessaires pour pouvoir déverrouiller le mode 90 hertz sur l’appareil. C’est probablement une bonne idée d’attendre qu’il soit disponible avant de vous lancer et d’essayer d’activer ce mode par vous-même.