Comment voir le Samsung Galaxy Unpacked en ligne et en direct

Quelques heures seulement nous séparent de l’un des événements les plus attendus de l’année. Samsung organise enfin son deuxième événement Unpacked cette année, où la société devrait annoncer la nouvelle génération de smartphones pliables de la famille Samsung Galaxy Z.

Ce mercredi 10 août s’annonce comme l’un des événements Unpacked les plus chargés en actualités de ces dernières années, puisque non seulement de nouveaux smartphones pliables sont attendus. Samsung devrait également annoncer un nouvel opus de ses écouteurs Galaxy Buds Pro et une nouvelle smartwatch, la Samsung Galaxy Watch 5. C’est du moins ce que suggèrent les fuites qui sont apparues ces dernières semaines.

Comment visualiser en direct le Samsung Galaxy Unpacked 2022

Samsung diffusera son deuxième événement Galaxy Unpacked 2022 en direct et en ligne. L’événement a lieu le mercredi 10 août à 15h00, heure espagnole.

Il sera possible de suivre Samsung Unpacked à la fois via le site officiel de l’entreprise et via le streaming publié par l’entreprise sur sa chaîne YouTube. Le lien de streaming sera disponible sous ces lignes une fois que Samsung l’aura activé.

Voir le Samsung Unpacked en direct

Selon la partie du monde où vous vivez, vous pourrez regarder l’événement à une heure différente.

France : 15h00

États-Unis : 09h00

Mexique* : 08h00

Colombie : 08h00

Brésil : 10h00

Equateur : 08h00

Argentine* : 10h00

Uruguay : 10 h 00

Chili* : 09h00

Si vous ne pouvez pas suivre l’événement en direct, vous aurez la possibilité de regarder la présentation répétée, qui sera publiée après la fin d’Unpacked sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise.

Qu’espérons-nous voir à Unpacked ?

De ce deuxième Unpacked de 2022 on attend de grandes choses. A ce jour, des fuites ont révélé qu’au moins six nouveaux produits seront présentés :

Samsung Galaxy ZFold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Mais bien sûr, il ne peut être exclu que Samsung réserve occasionnellement une surprise pour l’événement du 10. Quoi qu’il en soit, depuis Netcost-security.fr, nous suivrons l’événement en direct pour vous offrir toutes les nouvelles jusqu’à la minute.

