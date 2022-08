Find My a une nouvelle alerte sonore avec iOS 16 beta 5, voici comment ça sonne

Apple a publié lundi iOS 16 beta 5 aux développeurs. Comme nous ne sommes qu’à un mois de la sortie officielle d’iOS 16 au public, la version bêta d’aujourd’hui n’apporte que quelques modifications mineures, bien que certaines d’entre elles soient assez intéressantes. L’un de ces changements est une nouvelle alerte sonore utilisée par l’application Find My lorsque les utilisateurs envoient un ping à un iPhone ou un iPad perdu.

L’application Find My d’Apple permet aux utilisateurs de voir l’emplacement de leur iPhone, iPad, Mac et autres appareils Apple sur une carte. Là, les utilisateurs peuvent verrouiller un appareil perdu ou même lui envoyer une alerte sonore, afin qu’il soit plus facile de retrouver l’appareil lorsqu’il est près de chez vous.

Pendant des années, l’alerte sonore de Find My était la même, qui était essentiellement le son d’un radar classique. Avec iOS 16 beta 5, Apple a introduit une nouvelle alerte sonore pour l’application Find My, qui a désormais une sonnerie plus moderne. Les utilisateurs exécutant la dernière version bêta d’iOS 16 peuvent désormais entendre la nouvelle alerte sonore en envoyant un ping à un iPhone ou à un iPad via l’application Find My ou une Apple Watch couplée.

Si la version bêta d’iOS 16 n’est pas installée sur vos appareils, ne vous inquiétez pas. Nous avons téléchargé le nouveau son pour que vous puissiez l’écouter ici.

iOS 16 n’apporte aucun changement majeur à l’application Find My d’Apple, à l’exception d’une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de désinstaller l’application s’ils le souhaitent. Bien sûr, sans l’application Find My, les utilisateurs ne pourront pas voir l’emplacement de leurs appareils Apple, AirTags ou autres accessoires compatibles.

De plus, iOS 16 beta 5 publié aujourd’hui pour les développeurs introduit également le pourcentage de batterie dans la barre d’état du système pour les iPhones modernes. Depuis l’iPhone X, Apple a supprimé le pourcentage de batterie des iPhones car l’indicateur ne tenait pas dans la zone de l’encoche. Maintenant, la société a enfin donné aux utilisateurs la possibilité d’afficher le pourcentage dans l’icône de la batterie.

