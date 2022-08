Annuler l’envoi d’e-mails avec l’iPhone : comment réparer les ratés dans Mail sur iOS 16

L’application Mail bénéficie de plusieurs mises à niveau pratiques avec iOS 16. L’une des nouvelles fonctionnalités est la possibilité d’arrêter la livraison des e-mails après avoir appuyé sur le bouton d’envoi. Lisez la suite pour un aperçu pratique de la façon dont cela fonctionne pour annuler l’envoi d’e-mails avec iPhone sur iOS 16.

L’application Mail d’Apple a obtenu une gamme de nouvelles fonctionnalités avec iOS 16. Certaines des principales sont la possibilité d’envoyer plus tard, de rappeler plus tard et même d’annuler l’envoi d’e-mails si vous agissez assez rapidement.

Ci-dessous, nous allons nous concentrer sur la façon dont cela fonctionne pour annuler l’envoi d’e-mails sur iPhone.

iOS 16 est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs. En savoir plus sur l’installation d’iOS 16 dans notre guide complet.

Annuler l’envoi d’e-mails avec l’iPhone : comment cela fonctionne dans iOS 16

jeimportant: l’option d’annulation d’e-mail n’est disponible que pour une très courte fenêtre après avoir appuyé sur envoyer

Exécutant iOS 16 sur iPhone, ouvrez l’application Mail (fonctionne également sur iPad dans iPadOS 16) Immédiatement après l’envoi d’un e-mail, regarde en bas de ton écran Choisir Annuler l’envoi – seulement disponible pendant 10 secondes après l’envoi d’un e-mail – mais cela peut aussi dépendre de votre connexion Internet Vous verrez à nouveau le brouillon d’e-mail, choisissez Annuler dans le coin supérieur gauche pour annuler l’envoi de l’e-mail Vous pouvez confirmer que l’e-mail n’a pas été envoyé en consultant votre dossier Envoyé – et il sera enregistré dans votre dossier Brouillons

Comment personnaliser la fenêtre de temps de non-envoi des e-mails

En exécutant iOS 16 beta 4 ou version ultérieure, ouvrez le Application Paramètres

Balayez vers le bas et choisissez Courrier

Tout en bas, appuyez sur Annuler le délai d’envoi

Maintenant vous pouvez choisir entre off, 10, 20 ou 30 secondes

Voici à quoi ressemble le processus pour annuler l’envoi d’e-mails avec l’iPhone :

Comme mentionné ci-dessus, vous n’aurez la possibilité d’annuler l’envoi d’un e-mail que si vous l’attrapez presque immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d’envoi.

Une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Annuler l’envoi », vous verrez à nouveau le brouillon de l’e-mail, appuyez simplement sur « Annuler » comme indiqué ci-dessous. Ensuite, vous pouvez modifier ou simplement supprimer l’e-mail non envoyé de votre dossier Brouillons.

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon d’annuler l’envoi d’e-mails avec l’iPhone sous iOS 16 !

