Comment configurer MIUI après avoir acheté un mobile Xiaomi pour la première fois

Si vous venez d’acheter un nouveau mobile Xiaomi ou si vous l’avez réinitialisé en usine, dans ce guide, nous vous donnerons plusieurs astuces pour configurer MIUI.

Dans ce guide, nous plongeons pleinement dans le monde Xiaomi pour expliquer comment vous pouvez configurer MIUI après avoir acheté un mobile Xiaomi pour la première fois. Si vous êtes nouveau sur les smartphones de la marque chinoise, sa couche de personnalisation peut vous submerger, car elle regorge d’applications, de services et d’outils.

Cette multitude d’options est un point positif pour ses admirateurs, mais aussi un point négatif pour les détracteurs de MIUI, qui la jugent trop lourde et ornée d’une couche. Pour le meilleur ou pour le pire, MIUI est l’un des grands protagonistes des mobiles Xiaomi, vous devez donc apprendre à le configurer correctement pour que le fonctionnement du téléphone s’adapte à vos besoins. En ayant MIUI comme couche de personnalisation, ces astuces fonctionnent également pour les mobiles POCO.

Comment configurer MIUI sur votre mobile Xiaomi pour la première fois

Lorsque vous allumerez votre smartphone Xiaomi pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous allez l’utiliser, le connecter au réseau WiFi domestique et ajouter votre compte Google. De plus, vous aurez également accès à d’autres fonctions, comme le transfert de données et d’applications depuis votre ancien mobile. Le processus se poursuit avec la sélection du navigateur, la configuration de l’assistant Google et l’activation d’une méthode de déverrouillage.

Une fois ces étapes franchies, il est temps de configurer MIUI, la couche de personnalisation développée par Xiaomi. Pas à pas, nous vous donnons plusieurs astuces qui peuvent être utiles.

Supprimez les applications que vous n’allez pas utiliser

Lorsque vous affichez le menu des applications de votre mobile Xiaomi pour la première fois, vous verrez que les applications préinstallées sont nombreuses, certaines d’entre elles d’une utilité douteuse. Pour cette raison, comme la mémoire libre est très convoitée, il est préférable de désinstaller les applications installées par défaut et que vous n’allez pas utiliser.

Toutes les applications Xiaomi que vous pouvez télécharger sur Google Play, et à quoi chacune sert

Des applications comme Facebook, Amazon Shopping, Goboo ou Booking, et des jeux comme Lords Mobile ou Genshin Impact font partie de ceux qui sont préinstallés. Allez dans Paramètres > Applications et analysez la liste des applications disponibles pour désinstaller toutes celles que vous n’allez pas utiliser. De cette façon, vous libérerez de l’espace, les performances de votre téléphone seront meilleures et vous trouverez également l’application que vous recherchez à un moment précis plus rapidement.

Mettre à jour le système et les applications

Les mises à jour du système d’exploitation et des applications vous fournissent non seulement les dernières versions de fonctionnalités, mais également des correctifs de sécurité pour résoudre les derniers problèmes. Par conséquent, il est important que l’une des premières étapes à suivre lors de la configuration de votre nouveau Xiaomi consiste à mettre à jour à la fois la version du système d’exploitation et les applications.

Votre appareil peut être à jour du point de vue logiciel, mais vous devrez certainement mettre à jour une application. Tout d’abord, voici comment vous pouvez mettre à jour MIUI vers la dernière version :

Allez dans Paramètres. Appuyez sur la section « À propos du téléphone ». Entrez « Version MIUI ». S’il y en a un de disponible, appuyez sur « Télécharger la mise à jour ».

Le processus de téléchargement et d’installation de la nouvelle version peut prendre quelques minutes. Une fois le terminal redémarré, la mise à jour sera terminée. D’autre part, vous pouvez également mettre à jour les applications système. avoir éliminé

Entrez dans l’application Paramètres Accédez à la section « Mise à jour de l’application système ». Appuyez sur le bouton vert « Tout mettre à jour » en bas de l’écran.

Activer la sauvegarde

Jusqu’à présent, nous avons déjà confirmé que nous avons mis à jour le mobile Xiaomi avec les dernières versions et que nous nous sommes débarrassés des applications que nous n’allons pas utiliser. Il est maintenant temps de sécuriser toutes les données stockées en créant une copie de sauvegarde que nous pouvons facilement restaurer à tout moment. Heureusement, MIUI nous offre une grande variété d’options pour enregistrer cette sauvegarde. Voici les étapes à suivre :

Allez dans Paramètres. Appuyez sur la section « À propos du téléphone ». Accédez à la section « Sauvegarder et restaurer ». Choisissez si vous souhaitez effectuer la sauvegarde localement, dans le Xiaomi Cloud ou avec votre compte Google.

Si vous choisissez l’option « Local », vous pouvez effectuer la sauvegarde sur votre mobile ou à l’aide de votre ordinateur. Si vous avez un compte Xiaomi, vous pouvez procéder à l’enregistrement de la sauvegarde dans Xiaomi Cloud, la plate-forme de stockage en nuage de l’entreprise. De cette façon, vous pouvez le restaurer sur un autre mobile simplement en vous connectant avec vos informations d’identification.

La même chose se produit avec l’option Google, qui vous permet de stocker toutes les données mobiles dans le cloud pour y accéder quand vous en avez besoin. De cette façon, si vous perdez votre mobile, s’il est volé ou irrémédiablement endommagé, vous pourrez restaurer toutes les informations sur un nouveau téléphone. Ainsi, vous ne perdrez pas vos photos, vos applications ou les fichiers que vous avez stockés.

Configurez le centre de contrôle à votre guise

Une autre recommandation que nous devons faire est que vous configuriez la barre d’état avec les raccourcis que vous utilisez habituellement. En glissant de haut en bas de l’écran, cette fenêtre s’affichera qui regroupe des boutons pour activer le WiFi, augmenter ou diminuer le volume, modifier la luminosité de l’écran, activer le Bluetooth ou activer le mode lecture.

Il existe de nombreux raccourcis disponibles dans ce Control Center, il est donc préférable de les modifier pour ne conserver que ceux que vous utilisez le plus fréquemment. Appuyez simplement sur le bouton Modifier dans le coin supérieur droit et choisissez parmi les commutateurs disponibles.

Autres paramètres supplémentaires qui peuvent être utiles

Comme nous l’avons dit au début, MIUI est une couche de personnalisation qui se caractérise par offrir une multitude d’outils à ses utilisateurs. Pour cette raison, il est préférable de naviguer dans les différentes sections de paramètres et dans les applications Xiaomi afin de découvrir toutes les fonctions disponibles.

Par exemple, vous pouvez entrer dans la section « Notifications », vous pouvez donc configurer un élément aussi important que les notifications que les applications vous envoient. Si vous n’êtes pas intéressé, vous pouvez désactiver les notifications de certaines applications afin qu’elles ne vous dérangent pas.

Xiaomi : 4 fonctionnalités de MIUI 13 que vous avez peut-être manquées

Une autre chose que vous pouvez faire est de configurer des raccourcis gestuels, par exemple prendre une capture d’écran en glissant vers le bas avec trois doigts. Dans certains mobiles Xiaomi, il existe également la possibilité d’étendre virtuellement la mémoire RAM, c’est-à-dire d’utiliser quelques gigaoctets de stockage interne comme RAM.

En bref, votre smartphone Xiaomi est chargé de paramètres supplémentaires qui peuvent améliorer considérablement votre expérience utilisateur. Après avoir terminé avec ces paramètres, vous aurez terminé la configuration MIUI et, maintenant, votre mobile est prêt à être utilisé.