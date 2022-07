Suivre les médicaments sur iPhone : comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité iOS 16

L’application Santé obtient de nouvelles fonctionnalités avec iOS 16 qui seront précieuses pour de nombreux utilisateurs, la principale nouvelle fonctionnalité étant la possibilité de suivre les médicaments sur iPhone (vitamines et suppléments également). Lisez la suite pour voir comment cela fonctionne pour utiliser la fonctionnalité iOS 16.

Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité :

« L’application Santé ajoute des médicaments, permettant aux utilisateurs de créer et de gérer facilement une liste de médicaments, de créer des horaires et des rappels, et de suivre leurs médicaments, vitamines ou suppléments. »

Parallèlement à tout cela, la fonctionnalité informe les utilisateurs des interactions potentielles entre les médicaments et il est possible de se connecter avec les prestataires de soins de santé pour voir une liste des médicaments passés, obtenir des mises à jour futures ou ajouter des éléments à votre emploi du temps.

Note importante: Apple déclare : « Il est utile de garder à l’esprit que le suivi des médicaments, bien qu’utile, n’est qu’un outil parmi d’autres pour gérer en toute sécurité votre calendrier de prise de médicaments. Veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien, les membres de votre famille et tout soignant pour créer un plan qui vous convient le mieux.

Suivre les médicaments sur iPhone : guide iOS 16

iOS 16 est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs. En savoir plus sur l’installation d’iOS 16 dans notre guide complet.

Exécutant iOS 16 sur iPhone, ouvrez le Application santé Choisir la Onglet Parcourir dans le coin inférieur droit Appuyez MédicamentsAlors choisi Ajouter un médicament Utilisez votre appareil photo pour numériser vos médicaments ou saisissez-les manuellement (Apple indique que la numérisation sera limitée aux utilisateurs américains pour le moment) Suivez les invites pour définir des rappels et plus encore Revenez à l’application Santé > onglet Parcourir > Médicaments à tout moment pour enregistrer ce que vous avez pris et plus

Voici à quoi ressemble le suivi des médicaments sur iPhone :

Si une correspondance exacte n’est pas certaine ou trouvée, l’application Santé proposera une liste de correspondances possibles.

Une fois que vous avez ajouté avec succès des médicaments sur iPhone (ou des vitamines/suppléments), vous pouvez définir un rappel pour l’heure de le prendre ainsi que la fréquence. Et vous pouvez même définir la forme et la couleur.

Les dernières étapes pour suivre les médicaments sur iPhone incluent l’ajout d’un surnom/de notes et la décision d’éventuelles interactions avec l’alcool, le tabac et la marijuana. Les interactions entre les médicaments seront automatiquement présentées.

Voici à quoi cela ressemble une fois que vous avez commencé à suivre les médicaments sur iPhone. Vous pouvez appuyer dessus pour vous connecter si vous l’avez sauté ou pris, et plus encore.

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez ajouter d’autres médicaments à partir de cet écran principal (application Santé > Parcourir > Médicaments), exporter votre liste de médicaments au format PDF, etc.

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de suivre les médicaments sur iPhone dans iOS 16 !

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :