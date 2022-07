Comment créer un accès direct au gestionnaire de mots de passe Google sur l’écran d’accueil de votre mobile Android

Avec cette astuce simple, vous aurez toujours tous vos mots de passe à portée de main.

Malgré le fait que le moyen le plus recommandé pour protéger vos données est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, il est beaucoup plus pratique de les enregistrer dans votre compte Google, car de cette façon, si vous changez de mobile, vous pouvez reconfigurer votre Netflix, Spotify ou Twitter comptes de manière simple et rapide.

Pour gérer tous les mots de passe que vous avez enregistrés dans votre compte Google, la société basée à Mountain View vous propose un gestionnaire de mots de passe auquel vous pouvez accéder depuis le menu des paramètres de votre mobile Android.

Le problème est que ce n’est pas facile à localiser et, pour cette raison, nous allons vous expliquer comment vous pouvez créer un accès direct au gestionnaire de mots de passe Google sur l’écran d’accueil de votre mobile Android afin de l’avoir toujours à portée de main.

Ainsi, vous pouvez créer un raccourci vers le gestionnaire de mots de passe Google sur l’écran d’accueil de votre Android

Cette astuce vous permettra de créer un accès direct au gestionnaire de mots de passe de Google, à partir duquel vous pourrez gérer tous vos mots de passe, en localiser rapidement un spécifique, vérifier si l’un de vos mots de passe a été divulgué en ligne ou mettre à jour votre mot de passe de n’importe quel service .

Pour ajouter un raccourci vers le gestionnaire de mots de passe de Google sur l’écran d’accueil de votre smartphone Android, suivez simplement ces étapes simples :

Accéder aux Paramètres de votre mobile Android

Entrez dans la section Confidentialité

Faites défiler vers le bas et sélectionnez l’option Google Autocomplete

Cliquez sur le bouton Mots de passe

Cliquez sur l’icône d’engrenage située dans le coin supérieur droit

Sélectionnez l’option Ajouter un raccourci à l’écran d’accueil

Appuyez sur le bouton Ajouter à l’écran d’accueil ou Ajouter

Une fois cela fait, vous pouvez accéder rapidement au gestionnaire de mots de passe de Google simplement en cliquant sur ce raccourci et en sélectionnant le compte Google que vous souhaitez gérer.