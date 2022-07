Comment désactiver le réveil de votre mobile Android sans le toucher

Avec cette astuce simple, vous pouvez arrêter l’alarme sur votre mobile Android sans avoir à le toucher.

Les ventes de réveils traditionnels ont chuté depuis l’arrivée des smartphones, puisque la grande majorité d’entre nous utilise le réveil mobile pour se lever à l’heure pour aller au travail ou pour éviter de prolonger la sieste estivale.

À de nombreuses reprises, il est vraiment ennuyeux de devoir toucher le mobile pour éteindre l’alarme et, pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous révéler une astuce très simple avec laquelle vous pouvez éteindre le réveil sur votre mobile Android sans avoir pour le toucher.

Avec cette application gratuite, vous pouvez désactiver et reporter automatiquement les alarmes

Android est un système d’exploitation très complet et fonctionnel qui nous offre des solutions à tous les problèmes, puisqu’il nous permet même d’éteindre le réveil du téléphone portable sans avoir à le toucher.

Pour cela, nous allons devoir recourir à une application tierce appelée Alarm Clock : Clock 2022, car l’application native d’horloge Android n’a pas cette fonctionnalité.

Ainsi, une fois que vous avez téléchargé et installé cette application sur votre smartphone Android, vous n’avez qu’à l’ouvrir sur votre mobile, sélectionner l’option Personnalisé et choisir l’heure et les jours où vous voulez que l’alarme sonne et sa tonalité.

Une fois cela fait, vous pourrez personnaliser votre alarme pour qu’elle s’éteigne après un certain laps de temps sans avoir besoin de toucher à aucun bouton.

Pour ce faire, vous devrez configurer deux options dans l’application : Différer et Rejeter, en gardant à l’esprit qu’avec la première, l’alarme retentira à nouveau après quelques minutes et qu’avec la seconde, elle ne sonnera plus.

Ainsi, pour reporter automatiquement une alarme, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Une fois que vous êtes dans le menu des alarmes, cliquez sur l’option Snooze

Cliquez sur la section Délai de report, choisissez la période de temps après laquelle vous voulez que l’alarme sonne à nouveau et cliquez sur le bouton Confirmer

Ensuite, allez dans l’option Posture automatique et cliquez sur le bouton Configurer

Sélectionnez la durée pendant laquelle l’alarme doit retentir avant qu’elle ne se répète automatiquement et appuyez sur le bouton Confirmer

Allez dans la section Limite de posture et cliquez sur le bouton Configurer

Choisissez le nombre de fois que vous souhaitez reporter l’alarme et cliquez sur l’option Confirmer

Revenez enfin au menu des alarmes et cliquez sur le bouton Enregistrer

Par contre, si ce que vous souhaitez c’est que l’alarme arrête de sonner à nouveau, il vous suffit de réaliser les actions suivantes :

Dans le menu des alarmes, accédez à la section Ignorer

Cliquez sur l’option Rejet automatique puis sur le bouton Configurer

Sélectionnez la période de temps après laquelle l’alarme s’arrêtera de sonner et ne sonnera plus et cliquez sur le bouton Confirmer

Enfin, retournez dans le menu de création d’alarme et cliquez sur le bouton Enregistrer

En résumé, avec cette application gratuite, que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous, vous n’aurez plus à toucher votre mobile pour éteindre le réveil le matin et ainsi éviter de frapper involontairement et finir par terre.

Télécharger gratuitement Réveil : Horloge 2022