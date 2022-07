Comment ajouter l’adresse de votre domicile sur Google Maps et pourquoi c’est une astuce qui vous facilitera la vie

L’ajout de votre adresse personnelle à Google Maps peut vous faciliter la vie lorsque vous utilisez l’application. On vous explique comment faire et à quoi ça sert.

24/07/2022 12:02

Dans cet article, nous vous expliquerons comment vous pouvez ajouter votre adresse personnelle à Google Maps pour faciliter l’utilisation du service de carte. Cela vous permettra de ne pas avoir à entrer l’adresse de votre domicile à chaque fois que vous souhaitez la définir comme destination, vous n’aurez qu’à toucher le bouton « Accueil » et Google Maps vous donnera automatiquement les directions.

La vérité est que c’est une procédure que je recommande personnellement, car elle m’a aidé à gagner du temps et à gagner en confort lorsque je devais rentrer chez moi, à la fois en utilisant Google Maps sur mobile et Android Auto. Sans plus tarder, nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez ajouter votre adresse personnelle à Google Maps. Soyez prudent, car vous pouvez également définir d’autres points de référence, tels que votre travail ou votre salle de sport.

Comment ajouter votre adresse personnelle à Google Maps

L’utilisation principale de Google Maps est de recevoir des indications vers un point précis, que ce soit en voiture, à pied ou en transports en commun. Lors du choix du point de départ, l’application peut utiliser votre position pour l’établir. Cependant, c’est vous qui devez définir un point de destination pour que Maps crée l’itinéraire entre les deux lieux. Pour ce faire, vous devez rechercher le point spécifique sur la carte ou saisir manuellement l’adresse.

Cela est particulièrement gênant lorsque vous souhaitez vous rendre dans des endroits comme votre domicile ou votre travail, car chaque jour, vous devez perdre du temps à taper l’adresse exacte. Heureusement, Google Maps dispose d’une fonctionnalité qui vous permet d’enregistrer les adresses des lieux que vous fréquentez le plus souvent afin de gagner du temps lorsque vous souhaitez les définir comme points d’origine ou de destination.

Vous pouvez donc utiliser Google Maps pour voir à quoi ressemblait votre rue avant : remontez le temps pas à pas

Avec un processus de seulement quelques secondes, dans Maps, vous pouvez enregistrer l’adresse de votre domicile, de votre travail, de votre salle de sport ou de votre centre éducatif. Lorsque vous souhaitez vous rendre à ces points, vous n’avez qu’à appuyer sur le nom pour que l’application le définisse comme destination et vous donne directement les directions pour vous y rendre. Voici comment ajouter votre maison à Google Maps depuis votre mobile :

Ouvrez l’application Google Maps. Appuyez sur l’icône Google Maps dans le coin supérieur gauche. Appuyez sur « Accueil » sous la barre de recherche. Écrivez l’adresse du domicile ou sélectionnez-la sur la carte. Cliquez sur « Enregistrer » et c’est tout, votre maison sera enregistrée comme point de référence dans Maps.

Vous pouvez répéter la même procédure pour établir une adresse à votre travail, à votre salle de sport ou au centre éducatif où vous recevez des cours. De plus, vous pouvez également enregistrer tout autre emplacement auquel vous souhaitez avoir un accès direct, comme le supermarché où vous allez souvent ou le restaurant où vous rencontrez habituellement vos amis. Pour ce faire, dans la liste « Tagged », appuyez sur « Ajouter un site ».

Une autre option de cette fonction Google Maps consiste à modifier l’icône du lieu enregistré, afin de mieux les différencier au cas où vous en auriez deux similaires. Par exemple, vous pouvez différencier votre maison principale de votre secondaire, ou de la maison de vos parents. Pour ce faire, appuyez sur le bouton à trois points qui apparaît à droite du lieu enregistré et cliquez sur « Changer l’icône ». Choisissez celui que vous aimez le plus et enregistrez-le, les modifications seront appliquées directement.

Comment changer l’adresse de votre entreprise sur Google Maps

Les conseils Google Maps sont un excellent moyen de tirer le meilleur parti du service Google Maps. De la mémorisation de l’endroit où vous avez garé votre voiture à la mesure des distances entre deux points, Maps est utilisé pour bien plus que vous ne l’imaginez.