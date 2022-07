Modifier iMessages : voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité iPhone iOS 16

L’application Messages bénéficie de quelques mises à jour astucieuses avec iOS 16. L’une des principales fonctionnalités est la possibilité de modifier les iMessages sur iPhone après les avoir envoyés. Lisez la suite pour un aperçu pratique du fonctionnement de la fonctionnalité ainsi que de ses limites.

L’application Messages d’Apple a reçu un certain nombre de nouvelles fonctionnalités avec iOS 16. Trois principales sont la possibilité de modifier les iMessages, d’annuler complètement les iMessages et de marquer les messages texte comme non lus.

Ci-dessous, nous verrons comment cela fonctionne pour modifier iMessages sur iPhone. Nous avons également un guide dédié sur le fonctionnement de la fonction d’annulation d’iMessage :

Modifier iMessages : comment fonctionne la fonctionnalité iPhone dans iOS 16

iOS 16 est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs. En savoir plus sur l’installation d’iOS 16 dans notre guide complet.

Exécutant iOS 16 sur iPhone, ouvrez l’application Messages Recherchez la conversation et le message que vous souhaitez modifier Appui long sur le message Choisir Éditer Apportez vos modifications et appuyez sur le icône de coche bleue Modifier iMessage et les fonctionnalités de non-envoi fonctionnent jusqu’à 15 minutes après l’envoi

Voici à quoi ressemble la fonctionnalité Modifier iMessage dans iOS 16 :

Après avoir appuyé sur modifier, appuyez sur le texte et apportez vos modifications, une fois terminé, appuyez sur la coche bleue sur le côté droit.

Après avoir utilisé la fonction de modification d’iMessage, vous verrez le texte marqué par « Modifié » à côté de la confirmation de lecture.

Modifier les limitations d’iMessage

Fait intéressant, lors de l’utilisation de la fonction d’annulation d’iMessage dans iOS 16, Apple avertit que les utilisateurs d’anciennes versions d’iOS verront toujours le message.

Bien qu’il n’y ait pas d’avertissement similaire pour l’utilisation de la fonction d’édition, il en va de même. Si vous modifiez un texte que vous avez envoyé à quelqu’un qui utilise iOS 15 ou une version antérieure, il ne verra pas la modification, mais uniquement le message d’origine.

L’autre limitation, comme indiqué ci-dessus, est que vous ne pouvez modifier les iMessages que jusqu’à 15 minutes après l’envoi. Cependant, vous pouvez modifier un message plusieurs fois si nécessaire.

