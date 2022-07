Clavier haptique iPhone : comment l’exploiter dans iOS 16

L’une des mises à niveau avec iOS 16 qui est un peu sous le radar est la possibilité d’utiliser le retour haptique avec le clavier natif. Voici comment activer le clavier haptique de l’iPhone et pourquoi il est préférable aux claviers tiers.

Bien que nous ayons vu des claviers tiers comme Gboard de Google offrir un retour haptique pendant un certain temps, de nombreuses personnes préfèrent s’en tenir au clavier iOS natif. L’une des principales raisons est la confidentialité, car les claviers tiers demandent souvent un accès pour suivre toutes vos entrées au clavier.

Heureusement, Apple a livré un clavier haptique pour iPhone avec iOS 16, cependant, il est désactivé par défaut.

Clavier haptique iPhone : Activer dans iOS 16

iOS 16 est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs. En savoir plus sur l’installation d’iOS 16 dans notre guide complet.

Exécutant iOS 16 sur votre iPhone, ouvrez le Réglages application Appuyez Sons et haptiques Près du bas, choisissez Rétroaction du clavier Appuyez sur le basculer à côté de Haptic pour commencer à utiliser le clavier haptique de l’iPhone

Voici à quoi ressemble l’activation du clavier haptique dans iOS 16 :

Après avoir activé le clavier haptique, vous pouvez également désactiver l’effet sonore pour le retour du clavier. Comme vous l’espérez, contrairement au retour sonore du clavier, le retour haptique du clavier fonctionne lorsque votre iPhone est réglé sur sonnerie ou silencieux.

Vous remarquerez peut-être plus de basculements pour « Haptics » au bas de la page principale des paramètres Sounds & Haptics pour « Play Haptics in Ring Mode », « Play Haptics in Silent Mode », et plus encore. Mais ceux-ci ne désactiveront ni n’activeront le paramètre du clavier haptique de l’iPhone que vous venez d’activer.

