Samsung Knox protège votre Galaxy dès sa sortie de l’emballage : voici comment il procède

Saviez-vous tout ce que Samsung Knox peut faire pour protéger votre vie privée ?

21/07/2022 17:55

Lors du choix d’un nouveau smartphone, il est important d’analyser des aspects tels que le processeur, la batterie ou l’appareil photo. Cependant, parfois, un aspect aussi important est souvent relégué au second plan, voire plus que ceux mentionnés ci-dessus : la sécurité.

Tous les mobiles ne sont pas également sécurisés, et c’est quelque chose qu’il faut garder à l’esprit, d’autant plus en ces temps où la plupart d’entre nous stockent des données sensibles et des informations privées que nous ne voulons probablement pas tomber entre de mauvaises mains. .

C’est là qu’interviennent les systèmes de protection intégrés à nos appareils. Depuis des années, Samsung Knox est l’une des méthodes les plus populaires de ce type, et l’une des plus appréciées, tant par les utilisateurs que par les professionnels et les experts en cybersécurité.

Mais qu’est-ce qui fait de Samsung Knox un système si spécial ?

Tout d’abord : qu’est-ce que Knox et comment fonctionne-t-il ?

Nous pouvons définir Samsung Knox comme une plate-forme de sécurité qui combine diverses solutions, dans le but de protéger les informations privées des utilisateurs.

Knox n’est pas seulement un système basé sur un logiciel : les appareils certifiés sécurisés par Knox disposent de plusieurs couches de sécurité matérielle et logicielle activées à tout moment, et la plate-forme Knox est intégrée au chipset même du smartphone, de la tablette ou de l’appareil portable lors de sa fabrication. phase.

Aujourd’hui, Knox protège déjà plus d’un milliard d’appareils Samsung dans le monde, gérant plus de 70 millions d’appareils chaque jour.

De plus, les solutions construites sur Knox sont parfaites pour les professionnels et les entreprises, et il y a déjà plus de 20 000 entreprises qui utilisent les services Knox dans le monde.

Quelles mesures de protection propose Samsung Knox ?

Au sein de la plateforme Samsung Knox, il est possible de trouver divers services et outils visant à protéger les utilisateurs et leurs données stockées sur les appareils.

Parmi ses fonctions les plus importantes, nous pouvons trouver les suivantes :

protection contre les logiciels malveillants

Android est l’une des principales plates-formes ciblées par les pirates, et de temps en temps, nous devons signaler de nouvelles attaques ciblant la plate-forme mobile de Google.

La protection en temps réel contre les logiciels malveillants et les menaces suspectes est incluse dans les appareils Galaxy certifiés par Secured By Knox, capables d’empêcher immédiatement toute modification logicielle.

Dossier sécurisé

Sans aucun doute, l’une des fonctions les plus pratiques de Knox : avec Secure Folder, il est possible de créer un espace privé et crypté, où il est possible de stocker des données et des applications privées que nous ne voulons pas voir pour les autres utilisateurs.

Coffre-fort de Knox

Vault est une fonction intégrée à Knox, qui met en sécurité toutes ces données privées. Considérez cette fonctionnalité comme un coffre-fort, dans un coffre-fort. Dans celui-ci, les codes PIN, mots de passe, données biométriques et autres informations sensibles sont physiquement isolés, ce qui reste protégé contre tout type d’attaque ou de menace.

Knox est un environnement inviolable, certifié par EAL5+. Grâce à des tests en laboratoire, il a été déterminé que même les pirates équipés de lasers et de tactiques de blackout n’ont pas été en mesure de casser Knox Vault : si les capteurs détectent tout type d’intrusion physique, l’appareil est verrouillé pour empêcher le vol de données.

surveillance de localisation

Samsung Knox va également plus loin dans la gestion native des autorisations du système, en donnant à l’utilisateur la possibilité de contrôler quelles applications ont accès à l’emplacement, et quand.

Exclusion publicitaire

Une fonctionnalité de Knox qui peut être négligée, mais qui est vraiment utile, est la désactivation des publicités. Avec lui, vous pouvez choisir quelles applications peuvent afficher des publicités et lesquelles ne le peuvent pas.

indicateurs de confidentialité

Avez-vous déjà soupçonné qu’ils vous espionnent via votre mobile ? Si vous possédez un appareil Samsung protégé par Knox, des indicateurs de confidentialité vous alertent en temps réel si une application tente d’accéder au microphone, à la caméra ou à l’emplacement de votre appareil.

Tous les appareils protégés par Knox ont accès à ces fonctionnalités de protection dès la première minute, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier de la sécurité de vos données et que vous pouvez vous concentrer uniquement sur l’expérience à partir du moment où vous commencez à utiliser votre appareil.

