Mode Focus dans iOS 16 : comment créer un lien avec les écrans de verrouillage, créer des pages d’accueil personnalisées, utiliser des filtres

Outre la possibilité de créer des écrans de verrouillage personnalisés pour iPhone avec iOS 16, le mode Focus bénéficie de mises à niveau utiles qui le rendent plus facile à configurer, plus flexible et plus puissant. Les nouvelles fonctionnalités incluent les filtres de mise au point, la possibilité de lier les modes de mise au point à des écrans de verrouillage spécifiques, la définition d’une page d’accueil personnalisée, etc. Voici un aperçu pratique de l’utilisation du mode Focus dans iOS 16.

Le mode Focus dans iOS 16 apporte une nouvelle conception pour la configuration et la personnalisation qui le rend plus transparent pour démarrer et aller plus loin.

Et trois nouvelles fonctionnalités principales pour le mode Focus incluent leur liaison avec vos différents écrans de verrouillage iPhone, la configuration d’une page d’accueil personnalisée et les nouveaux filtres Focus pour faciliter plus que jamais le suivi de ce qui est important.

iOS 16 est actuellement disponible en version bêta publique gratuite ou payante pour les développeurs. En savoir plus sur l’installation d’iOS 16 dans notre guide complet.

Mode focus dans iOS 16 : comment personnaliser avec les écrans de verrouillage, la page d’accueil, les filtres

Noter: Si vous n’avez pas du tout utilisé le mode Focus, rendez-vous sur Application Paramètres > Se concentrer et appuyez sur le + icône dans le coin supérieur droit pour en configurer – le nouveau processus est plus transparent et intuitif.

Sous iOS 16, vous pouvez désormais :

Associez un mode Focus à votre écran de verrouillages Appui long sur votre écran de verrouillage > appuyez sur Mise au point près du bas, choisissez maintenant le mode de mise au point à lier à votre écran de verrouillage

sur votre écran de verrouillage > près du bas, choisissez maintenant le mode de mise au point à lier à votre écran de verrouillage Alternativement, vous pouvez vous diriger vers Paramètres> Focus> choisir un Focus> sélectionner Choisir sous « Personnaliser les écrans »

sous « Personnaliser les écrans » Vous pouvez attribuer différents modes de mise au point à différents écrans de verrouillage personnalisés, puis passer rapidement de l’un à l’autre pour basculer automatiquement entre vos modes de mise au point

Si vous programmez différents modes de mise au point ou utilisez l’activation intelligente, votre écran de verrouillage attribué changera également lorsque les modes de mise au point changeront Définir une page d’accueil personnalisée pour le mode Focus Allez dans Paramètres > Focus > choisissez un Focus > sélectionner Choisir sous « Personnaliser les écrans » pour l’option du milieu pour définir une page d’accueil personnalisée

sous « Personnaliser les écrans » pour l’option du milieu pour définir une page d’accueil personnalisée Vous pouvez désormais choisir entre des suggestions intelligentes pour votre page d’écran d’accueil ou une page existante, puis vous pouvez la personnaliser.

Vous pouvez également définir des visages Apple Watch personnalisés à lier aux modes de mise au point Filtres de mise au point Allez dans Paramètres> Focus> choisissez un Focus

Balayez vers le bas et appuyez sur Ajouter un filtre

Choisissez vos filtres et appuyez sur Ajouter quand vous les avez personnalisés

Associez un mode de mise au point à des écrans de verrouillage

Voici à quoi ressemble l’attribution d’un mode Focus à un écran de verrouillage personnalisé :

Répétez les mêmes étapes pour modifier votre mode de mise au point lié ou ajouter des modes de mise au point à d’autres écrans de verrouillage. Vous pouvez également les modifier depuis Paramètres > Focus.

Comme mentionné ci-dessus, une bonne façon de faire changer automatiquement les écrans de verrouillage personnalisés consiste à les configurer avec les modes de mise au point et à planifier ou à utiliser l’activation intelligente.

Définir une page d’accueil personnalisée (écran d’accueil) pour le mode Focus

Il s’agit d’une fonctionnalité précieuse qui vous aide à rester concentré uniquement sur les applications dont vous avez besoin/souhaitez pour un mode Focus donné – vous pouvez toujours accéder à toutes vos applications, mais la seule page d’application que vous verrez dans un mode Focus défini sera ce que que vous définissez avec la page d’accueil personnalisée.

Après avoir choisi une nouvelle « page d’accueil » suggérée ou une existante, vous pouvez appuyer sur « Modifier les applications » en bas pour la personnaliser.

Appuyez Ajouter dans le coin supérieur droit pour le définir comme écran d’accueil pour le mode Focus. Vous pouvez également choisir de lier un visage pour votre Apple Watch avec un mode Focus.

Filtres de mise au point

La prise en charge des filtres Focus, pour l’instant, inclut Calendrier, Courrier, Messages et Safari, ainsi que deux filtres système pour Faible consommation d’énergie et Mode sombre.

Mode de mise au point dans la synthèse d’iOS 16

Comme dans iOS 15, vous pouvez toujours configurer l’activation intelligente (automatisation) pour les modes Focus. Et si vous souhaitez activer ou désactiver manuellement un mode de mise au point, le moyen le plus rapide de le faire est toujours d’ouvrir le centre de contrôle et d’appuyer sur l’icône de cercle à côté du mode de mise au point.

Êtes-vous enthousiasmé par les nouvelles améliorations apportées au mode Focus avec iOS 16 ? Qu’est-ce que vous avez le plus hâte d’utiliser ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

