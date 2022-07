Comment utiliser l’effet d’écran vert sur TikTok

18/07/2022 10:08

S’il y a quelque chose qui se démarque dans TikTok, c’est le grand nombre d’astuces et d’outils qu’il propose à ses utilisateurs pour créer des vidéos sans avoir à recourir à des applications tierces pour effectuer tout type de montage. Tel est le cas du fameux écran vert, un effet utilisé même dans les films hollywoodiens, avec lequel on peut changer le fond d’une vidéo et y mettre tout ce qui nous vient à l’esprit.

Donc, si vous n’avez pas un bon fond à la maison pour faire vos vidéos, ou si vous voulez simplement laisser libre cours à votre imagination, nous allons vous expliquer ici comment vous pouvez utiliser l’effet d’écran vert sur TikTok.

Comment modifier l’arrière-plan de vos vidéos en utilisant l’effet d’écran vert sur TikTok

L’utilisation de l’effet d’écran vert TikTok vous offre de nombreuses possibilités, car vous pouvez non seulement utiliser les arrière-plans de la galerie de TikTok, mais vous pouvez également ajouter vos propres arrière-plans à l’aide de photos ou de vidéos de 60 secondes pour donner vie à votre contenu. mentionnez que vous pouvez également utiliser le reste des filtres et effets disponibles dans l’application.

Ouvrez l’application TikTok. Appuyez sur l’icône (+) en bas de l’écran. Cliquez maintenant sur le bouton Effets situé en bas à gauche. Là, vous verrez les différentes catégories, puis encore une fois, il y a la catégorie Écran vert. Vous avez différentes options à utiliser en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir, explorez-les toutes pour prendre la bonne décision. Certaines options vous permettront de télécharger une photo, une vidéo ou un GIF à utiliser comme arrière-plan. Enfin, enregistrez votre vidéo comme vous l’avez toujours fait et vous pourrez ensuite la publier.

Éditeurs vidéo pour TikTok

Comme vous pouvez le voir, faire une vidéo avec l’effet d’écran vert sur TikTok est aussi simple que d’utiliser l’un des autres effets incroyables du réseau social populaire qui a forcé Instagram à lancer Reels, sa propre version de TikTok, afin de ne pas rester .revenir et être oublié.

Si vous maîtrisez l’effet d’écran vert et créez un contenu de qualité, le succès sur Tiktok est garanti.

