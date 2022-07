Obtenir macOS Ventura : comment installer la version bêta sur votre Mac

Vous voulez découvrir les nouveautés de la dernière version de Mac, telles que Stage Manager, Continuity Camera, les mises à niveau pour Safari, Mail et Messages, les applications Météo et Horloge débarquant sur la plate-forme et les nouveaux paramètres système ? Voici comment obtenir macOS Ventura tôt avec la version bêta publique gratuite ou la version bêta pour les développeurs.

Mise à jour 7/11 : La version bêta publique de macOS Ventura est maintenant disponible.

Apple a rendu disponible la première version bêta de macOS 13 après avoir dévoilé le logiciel lors de son discours d’ouverture de la WWDC.

Gardez à l’esprit que la version bêta de macOS Ventura n’est pas toujours la meilleure solution pour une utilisation sur votre Mac principal. Les problèmes de performances et les bogues peuvent être courants, en particulier avec les premières versions. Nous avons vu des problèmes avec les notifications et FaceTime ne fonctionnant pas correctement jusqu’à présent dans la version bêta.

La version bêta est livrée avec une taille de fichier de près de 12 Go.

Obtenez macOS Ventura

Installez la version bêta publique de macOS Ventura

Faites une nouvelle sauvegarde de votre Mac au cas où vous voudriez rétrograder votre appareil à tout moment Sur votre Mac, rendez-vous sur le site Web de la version bêta publique d’Apple Cliquez sur S’identifier dans le coin supérieur droit et connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà Sur la page Guide des bêtas publiques, choisissez macOS Faites défiler vers le bas sous la section Commencer et cliquez sur inscrire votre Mac Faites défiler à nouveau et cliquez sur Téléchargez l’utilitaire d’accès à la bêta publique de macOS Dirigez-vous vers votre dossier Téléchargements et vous devriez voir l’utilitaire d’accès macOS Beta Double-cliquez dessus pour monter l’image disque de l’utilitaire, double-cliquez maintenant sur Access Utility.pkg pour installer le profil bêta macOS sur votre Mac La fenêtre Préférences système > Mise à jour logicielle devrait se lancer automatiquement avec la version bêta de macOS Ventura, cliquez sur Télécharger Lorsque le téléchargement est terminé, vous verrez une nouvelle fenêtre pour installer macOS Ventura, cliquez sur Continuer Suivez les invites pour terminer l’installation de la version bêta

Installer la version bêta du développeur

Si vous n’êtes pas déjà inscrit en tant que développeur Apple, vous devrez le faire (99 $/an).

Faites une nouvelle sauvegarde de votre Mac au cas où vous voudriez rétrograder à tout moment Sur votre Mac, rendez-vous sur le site Web des développeurs d’Apple Cliquez sur Compte dans le coin supérieur droit et connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà En bas à gauche, choisissez Téléchargements Clique le icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche si vous ne voyez pas l’option pour les téléchargements Assurez-vous que l’onglet « Systèmes d’exploitation » est sélectionné près du coin supérieur droit Faites défiler vers le bas et cliquez Installer le profil à côté de la version bêta de macOS 13, puis choisissez Permettre Dirigez-vous vers votre Dossier de téléchargements et vous devriez voir l’utilitaire d’accès macOS beta Cliquez dessus pour monter l’image disque de l’utilitaire, puis double-cliquez sur Access Utility.pkg pour installer le profil bêta macOS sur votre Mac. La fenêtre Préférences système > Mise à jour logicielle devrait se lancer automatiquement avec la version bêta de macOS 13, cliquez sur Mettre à jour maintenant pour télécharger la mise à jour Une fois le téléchargement terminé, suivez les invites pour terminer l’installation de la version bêta

Voici à quoi ressemble le processus d’installation de la version bêta de macOS et consultez également notre vidéo de présentation ci-dessous :

D’ici peu, vous devriez être prêt pour la version bêta !

En savoir plus sur macOS Ventura :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :