Obtenir watchOS 9 : Comment installer la version bêta sur votre Apple Watch

Vous voulez tester tout ce qui vient avec la dernière version de watchOS, comme les nouveaux cadrans de montre, les mesures de course avancées, le suivi du sommeil amélioré, et plus encore ? Suivez la procédure pour obtenir watchOS 9 sur votre Apple Watch au début de la version bêta.

Mise à jour 7/11 : La première version bêta publique de watchOS 9 est maintenant disponible.

Apple a dévoilé la prochaine version majeure de watchOS lors de son discours d’ouverture de la WWDC et a rendu la version bêta du développeur disponible pour tester sur Apple Watch.

Ci-dessous, nous verrons comment installer la version bêta publique gratuite et payante de watchOS.

Gardez à l’esprit que l’exécution de la version bêta n’est peut-être pas la meilleure solution pour votre Apple Watch principale, les bogues et les problèmes de performances étant courants.

Comment obtenir watchOS 9

Installer la version bêta publique de watchOS

Important: Il n’y a aucun moyen de rétrograder vers watchOS 8 après avoir installé la version bêta de watchOS 9. En fonction de votre tolérance au risque, cela peut être préférable pour une Apple Watch secondaire ou de test (série 4 et ultérieure).

Ce n’est jamais une mauvaise idée de faire une nouvelle sauvegarde de votre Apple Watch – cela se produit lorsque vous sauvegardez votre iPhone – mais gardez à l’esprit qu’Apple n’autorise pas les rétrogradations de watchOS 9 à watchOS 8 Sur votre iPhone exécutant la version bêta d’iOS 16, rendez-vous sur le site Web de la version bêta publique d’Apple Appuyez sur le La Flèche dans le coin supérieur droit, connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà Choisissez maintenant watchOS dans le « Guide pour les bêtas publiques » Balayez vers le bas et sous le Commencer section, touchez inscrire votre Apple Watch Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur Télécharger le profil Appuyez Permettre pour télécharger le profil, appuyez sur proche Se diriger vers Réglages sur votre appareil et appuyez sur Profil téléchargé près du sommet Appuyez Installer dans le coin supérieur droit, entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez sur Installer encore deux fois Votre iPhone vous demandera de redémarrer pour terminer les modifications Après le redémarrage de votre Apple Watch, revenez à la Application Apple Watch pour iPhone > Général > Mise à jour logicielle Vous devriez voir la version bêta publique de watchOS 9 disponible, appuyez sur Télécharger et installer Assurez-vous que votre Apple Watch est sur le chargeur près de votre iPhone avec au moins 50% de batterie

Installez la version bêta du développeur watchOS

Important: Il n’y a aucun moyen de rétrograder vers watchOS 8 après avoir installé la version bêta de watchOS 9. En fonction de votre tolérance au risque, cela peut être préférable pour une Apple Watch secondaire ou de test (série 4 et ultérieure).

Si vous n’êtes pas déjà inscrit en tant que développeur Apple, vous devrez le faire (99 $/an). Ou vous pouvez attendre le programme bêta public gratuit à venir en juillet.

C’est toujours un bon plan de sauvegarder votre Apple Watch – cela se produit lorsque vous sauvegardez votre iPhone – mais gardez à l’esprit qu’Apple n’autorise pas les rétrogradations de watchOS 9 à 8 Sur votre iPhone exécutant la version bêta d’iOS 16, rendez-vous sur le site Web des développeurs d’Apple Appuyez sur le icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche, connectez-vous si vous n’êtes pas déjà sous Compte Appuyez à nouveau sur l’icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche, choisissez Téléchargements Balayez vers le bas et appuyez sur Installer le profil près de watchOS 9 bêta Appuyez Permettre pour télécharger le profil Appuyez Installer dans le coin supérieur droit, entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez sur Installer encore deux fois Votre iPhone vous demandera de redémarrer votre Apple Watch Après le redémarrage, retournez sur l’iPhone Application Apple Watch > Général > Mise à jour logicielle Vous devriez voir watchOS 9 disponible ; robinet Télécharger et installer Assurez-vous que votre Apple Watch est sur le chargeur et à proximité de votre iPhone avec au moins 50 % de batterie

Apple avertit également de ne pas retirer votre montre du chargeur ou de la redémarrer pendant le processus

Voici à quoi ressemblent les étapes :

