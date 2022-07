Comment télécharger et installer watchOS 9 beta gratuitement

Apple vient de publier la première version bêta publique de watchOS 9, oui, cela indique simplement que n’importe qui peut installer la nouvelle mise à jour sur son Apple Watch. La première version bêta publique sort un mois après l’annonce de watchOS 9. Après avoir testé quelques versions bêta dans le programme de développement, le géant de la technologie de Cupertino a lancé la première version bêta au public. De toute évidence, la mise à jour est mise en ligne avec une pile de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Si vous souhaitez essayer la version bêta de watchOS 9, voici un guide étape par étape sur comment installer gratuitement la version bêta publique de watchOS 9.

Si vous vous demandez si la première version bêta publique propose de nouvelles fonctionnalités par rapport à la version bêta du développeur, alors ce n’est pas le cas, Apple publie la même version publiée la semaine dernière que la troisième version bêta du développeur au public. Comme il s’agit d’une mise à jour majeure, elle nécessite une grande quantité de données pour l’installation, la mise à jour pèse un énorme 1,6 Go en taille, avant d’installer le nouveau logiciel, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde. De toute évidence, le nouveau logiciel est mis en ligne pour Apple Watch Series 4 et les modèles plus récents.

En passant aux fonctionnalités et aux modifications, la troisième version bêta de watchOS 9 abrite une application d’entraînement mise à jour. La nouvelle application d’entraînement propose des entraînements personnalisés et des améliorations pour les coureurs, les nageurs et les triathlètes. En dehors de cela, nous pouvons nous attendre à des améliorations à l’échelle du système avec cette mise à jour.

La dernière version de watchOS propose une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment quatre nouveaux cadrans de montre, une application Enhanced Workout, une nouvelle application Medications, l’historique Afib, une confidentialité améliorée, etc. Vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités en vous rendant sur cette page.

Voyons maintenant comment installer la version bêta publique de watchOS 9 sur votre Apple Watch. Si votre montre fonctionne déjà sur watchOS 9 beta avec le profil développeur installé, je vous suggère de passer à la beta publique pour plus de stabilité et de meilleures performances. Mais, si vous souhaitez installer la version bêta pour la première fois, voici les étapes.

Voici quelques prérequis, que vous pouvez vérifier avant de l’installer sur votre Apple Watch.

Conditions préalables:

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée au chargeur.

Assurez-vous que votre iPhone est connecté au Wi-Fi.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 16.

Comment télécharger watchOS 9 Beta (Profil)

Si votre iPhone ou iPad fonctionne sur la version bêta publique d’iOS 16 ou d’iPadOS 16 (la plus récente), vous pouvez facilement charger la mise à jour sur votre montre.

Tout d’abord, vous devez faire une sauvegarde de votre Apple Watch, c’est important car Apple n’autorise pas la rétrogradation de watchOS 9 à watchOS 8. À présent rejoignez le programme de test bêta public d’Apple en se dirigeant vers cette pagevous devez vous inscrire avec votre identifiant Apple. Balayez maintenant vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez la section Commencer, puis appuyez sur inscrire votre Apple Watch lien hypertexte.

Sur la page suivante, vous verrez une option pour télécharger le profil bêta public de watchOS 9, appuyez sur Télécharger le profil.

Vous recevrez un pop tap sur Autoriser. Vous avez maintenant téléchargé le profil bêta de watchOS 9 sur votre iPhone.

Comment installer la mise à jour bêta publique de watchOS 9

Ouvrez maintenant l’application Paramètres sur votre iPhone et vous verrez l’option Profil téléchargé, appuyez dessus. S’il n’est pas disponible en haut, vous pouvez le trouver dans Général > VPN et gestion des appareils > Profil téléchargé.

Sur la page Profil, appuyez sur Installer dans le coin supérieur droit, puis autorisez sur l’écran suivant. Ouvert Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Entrer le le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur Installer. C’est ça.

La mise à jour bêta de watchOS 9 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Vous aimerez peut-être aussi – 18 fonds d’écran sympas pour iPhone 12 et 13 – YMWC 6

Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.