Comment télécharger et installer iOS 16 Beta sur les iPhones

Apple publie enfin la version du système d’exploitation la plus attendue et la plus divulguée de cette année, iOS 16. Lors de l’événement WWDC, Apple a annoncé un tas de nouvelles versions de système d’exploitation comme iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13, et plus encore. Mais iOS 16 et iPadOS 16 sont les deux OS les plus intéressants de l’événement.

Mise à jour: Apple a enfin publié la version bêta publique d’iOS 16. Cela indique que toute personne disposant d’iPhones ou d’iPads éligibles peut tester iOS 16 et iPadOS 16 sans compte de développeur. Consultez le guide complet pour les instructions d’installation.

Juste après la session Apple Keynote, Apple a sorti la première bêta d’iOS 16 et d’iPadOS 16. Mais elle n’est disponible que pour les développeurs, et la bêta publique est attendue en juillet (disponible dès maintenant) au moment où la troisième bêta développeur sera disponible. .

Je suppose que vous attendez iOS 16 et iPadOS 16 depuis longtemps. Et pourquoi vous ne devriez pas, le nouvel iOS 16 est livré avec tant de nouvelles fonctionnalités, y compris certaines fonctionnalités les plus attendues comme la personnalisation de l’écran de verrouillage. Et maintenant qu’il est disponible en version bêta développeur et bêta publique, vous pouvez désormais l’obtenir sur votre iPhone. Ici, nous allons partager comment télécharger et installer iOS 16 Beta et iPadOS 16 beta sur les iPhones et iPads éligibles respectivement.

Commençons donc le guide avec quelques étapes gérées.

Éligibilité iOS 16 et iPadOS 16

Peu de temps après l’annonce d’iOS 16, Apple a également partagé l’éligibilité à iOS 16. L’éligibilité à iOS 16 est différente de ce à quoi nous nous attendions tous. iOS 16 supprime la prise en charge de cinq iPhones. Si vous utilisez d’anciens iPhones, vous ne pourrez malheureusement pas obtenir iOS 16. Vous pouvez vérifier les iPhones pris en charge par iOS 16.

Liste des appareils pris en charge par iOS 16:

Série iPhone à venir (iPhone 14)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

L’iPhone SE 1ère génération, l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus ne sont plus pris en charge pour les nouvelles mises à jour iOS majeures.

Liste des appareils pris en charge par iPadOS 16:

iPad (5e génération et versions ultérieures)

iPad mini (5e génération et versions ultérieures)

iPad Air (3e génération et versions ultérieures)

Modèles d’iPad Pro (Tous)

Si vous avez un iPhone ou un iPad de la liste éligible et que vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta d’iOS 16 ou iPadOS 16 Beta, suivez les étapes ci-dessous.

Nous supposons que vous avez déjà effectué une sauvegarde complète de votre appareil à l’aide d’iCloud ou de la sauvegarde locale à l’aide d’iTunes ou du Finder. Nous vous recommandons de faire une sauvegarde locale. Vous pouvez rétrograder vers iOS 15.5 sans perdre de données si vous avez une sauvegarde.

Comment installer la version bêta publique d’iOS 16

Si vous n’avez pas de compte développeur, vous pouvez installer la version bêta publique sur votre appareil car elle est enfin disponible. Le processus est simple. Suivez les étapes indiquées.

Télécharger le profil bêta public d’iOS 16

Ouvrez le Page du programme bêta d’Apple sur votre navigateur. Connectez-vous maintenant avec votre identifiant Apple et sélectionnez iOS et appuyez sur inscrire votre appareil iOS. iPadOS au cas où vous auriez un iPad.

Dans la deuxième option, c’est-à-dire Installer le profil, appuyez sur le Télécharger le profil bouton.

Vous recevrez une fenêtre contextuelle, appuyez sur Permettre.

Installer le profil bêta d’iOS 16

Une fois le profil téléchargé, ouvrez Paramètres sur votre iPhone/iPad. Sur la page Paramètres, vous verrez l’option Profil téléchargé, appuyez dessus. S’il n’est pas disponible en haut, vous pouvez le trouver dans Général > VPN et gestion des appareils > Profil téléchargé.

Maintenant sur la page Profil, appuyez sur Installer dans le coin supérieur droit.

Il va maintenant s’installer sur votre appareil.

Téléchargez et installez la version bêta publique d’iOS 16

Vous avez maintenant presque terminé et êtes prêt à télécharger la dernière version bêta publique. Voyons les étapes restantes pour installer la version bêta publique.

Assurez-vous d’avoir au moins 10 Go d’espace libre. Après cela allez à Paramètres > Général. Allez maintenant au Mise à jour logicielle page. Il affichera la dernière version bêta publique d’iOS 16.

Appuyez sur Télécharger et installer bouton pour commencer le téléchargement. Et après un redémarrage, vous pouvez profiter de la dernière version bêta publique d’iOS 16.

Comment installer iOS 16 Developer Beta

Obtenir un compte développeur

Étant donné qu’iOS 16 et iPadOS 16 ne sont actuellement disponibles que pour les développeurs, vous avez besoin d’un compte développeur pour obtenir iOS 16 bêta et iPadOS 16 bêta.

La bêta publique d’iOS 16 et d’iPadOS 16 sera disponible en juillet probablement avec la troisième bêta développeur. Vous pouvez également créer un compte développeur, c’est payant.

Si vous avez le compte développeur Apple, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Télécharger le profil iOS 16 Developer Beta (profil de configuration)

Pour obtenir la dernière version bêta de développement iOS 16 et iPadOS 16 Dev Beta via une mise à jour OTA, vous devrez installer le profil. Et vous devez donc d’abord télécharger le profil bêta iOS 16 ou iPadOS 16. Suivez les étapes indiquées ci-dessous.

Allez à la Site du programme Apple Beta Software sur votre iPhone/iPad. Appuyez sur les trois lignes dans le coin gauche et sélectionnez Découvrir > iOS. Appuyez ensuite sur le bouton Télécharger dans le coin droit. À présent Connectez-vous avec votre compte développeur. Sur la page suivante, recherchez le bon système d’exploitation dans la liste et appuyez sur Installer/Télécharger le profil > Autoriser.

Installer le profil bêta du développeur iOS 16

Après la dernière étape du téléchargement, accédez à l’application Paramètres sur votre iPhone/iPad. Vous verrez « Plus pour votre iPhone » en haut, appuyez dessus. Ou aller à Général > VPN et gestion des appareils > Profil téléchargé. Sélectionnez Profil logiciel iOS 16 bêta. Sur l’écran suivant, appuyez sur Installer et suivez les étapes à l’écran. Après avoir installé le profil, redémarrez votre iPhone ou iPad.

Téléchargez et installez iOS 16 bêta

Maintenant que le profil bêta est installé sur votre iPhone ou iPad, vous pouvez enfin installer le premier iOS 16 Beta ou iPadOS 16 Beta. Voici comment télécharger et installer iOS 16 Beta 1 et iPadOS 16 Beta 1.

Connectez votre téléphone à une borne de recharge et au Wi-Fi avec Internet. Ouvrez Paramètres sur votre appareil. Allez maintenant dans Général> Mise à jour du logiciel. Vous trouverez le nouvel iOS 16 Beta sur iPhone ou iPadOS 16 Beta sur iPad.

Tapez sur le Télécharger et installer bouton. L’appareil redémarrera après l’installation. Vous pouvez désormais profiter des derniers iOS 16 Beta 1 et iPadOS 16 Beta 1.

Voici donc comment vous pouvez télécharger et installer iOS 16 Beta et iPadOS 16 Beta. Vous pouvez également installer la première version bêta d’iOS 16 ou d’iPadOS 16 avec des fichiers IPSW qui sont également disponibles avec le compte développeur lors de l’inscription à la nouvelle version bêta. Il nécessite Finder sur Mac.

Avez-vous installé la première bêta d’iOS 16 ? Si oui, quelle est votre expérience et quelles nouvelles fonctionnalités vous avez localisées. Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

