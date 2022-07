Obtenez iOS 16 : Voici comment installer la version bêta

Prêt à tester toutes les nouvelles fonctionnalités et modifications avec la dernière version d’iOS, comme l’écran de verrouillage personnalisable de l’iPhone, les notifications révisées, le bouton d’annulation et l’édition des messages, et bien plus encore ? Lisez la suite pour savoir comment obtenir la version bêta d’iOS 16.

Mise à jour 7/11 : Apple a publié la première version bêta publique d’iOS 16. Pour le moment, la version bêta d’iOS 15 apparaît toujours sur le site Web de la version bêta publique d’Apple, mais si vous suivez les étapes ci-dessous, vous devriez voir la version bêta publique d’iOS 16 disponible immédiatement sur votre appareil.

Gardez à l’esprit que la version bêta d’iOS 16 n’est pas toujours la meilleure solution pour une utilisation sur des appareils principaux comme votre iPhone ou iPad principal. Les problèmes de performances et les bogues peuvent être courants, en particulier avec les premières versions du nouveau logiciel.

Cependant, après avoir atteint la troisième version bêta du développeur d’iOS 16, la première version bêta publique est généralement stable.

Comment obtenir iOS 16

Installation de la version bêta publique d’iOS 16

Faites une nouvelle sauvegarde de votre iPhone ou iPad Sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur le site Web de la version bêta publique d’Apple Appuyez sur le La Flèche dans le coin supérieur droit, connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà Assurez-vous maintenant que vous êtes sur le « Guide pour les bêtas publiques » iOS Balayez vers le bas et sous le Commencer section, touchez inscrire votre appareil iOS Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur Télécharger le profil Appuyez Permettre pour télécharger le profil, appuyez sur proche Se diriger vers Réglages sur votre appareil et appuyez sur Profil téléchargé près du sommet Appuyez Installer dans le coin supérieur droit, entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez sur Installer encore deux fois Votre iPhone ou iPad vous invitera à redémarrer pour terminer les modifications Après le redémarrage, retournez à Réglages > Général > Mise à jour logicielle Vous devriez voir la version bêta publique d’iOS 16 disponible, appuyez sur Télécharger et installer

Installation de la version bêta du développeur iOS

Si vous n’êtes pas déjà inscrit en tant que développeur Apple, vous devrez le faire (99 $/an).

Faites une nouvelle sauvegarde de votre iPhone ou iPad importante au cas où vous voudriez ou auriez besoin de rétrograder vers iOS 15 (Apple recommande de faire une sauvegarde Mac ou PC) Sur iPhone ou iPadrendez-vous sur le site Web des développeurs d’Apple Appuyez sur le icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche, connectez-vous si vous n’êtes pas déjà sous Compte Appuyez sur le icône à deux lignes à nouveau dans le coin supérieur gauche, choisissez Téléchargements Balayez vers le bas et appuyez sur Installer le profil à côté de la version bêta d’iOS 16 ou de la version bêta d’iPadOS 16 Appuyez Permettre pour télécharger le profil, appuyez sur proche Se diriger vers Réglages sur votre appareil et appuyez sur Profil téléchargé près du sommet Appuyez Installer dans le coin supérieur droit – entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez sur Installer encore deux fois Votre iPhone ou iPad vous invitera à redémarrer pour terminer les modifications Après le redémarrage, retournez à Réglages > Général > Mise à jour logicielle Vous devriez voir iOS 16 disponible, appuyez sur Télécharger et installer Lorsque iOS 16 est installé, Apple dit de se diriger vers Paramètres> Confidentialité et sécurité pour activer un nouveau Mode développeur si vous travaillez sur une application

Voici à quoi ressemble le processus sur iPhone et consultez également notre vidéo explicative ci-dessous :

Vous devriez maintenant être prêt à tester la version bêta !

Et en ce qui concerne le nouveau mode développeur qu’Apple recommande d’activer. Voici comment le trouver (uniquement disponible après l’installation d’iOS 16) :

Apple déclare : « Si vous développez des applications pour les produits Apple, le mode développeur vous permet d’utiliser les fonctionnalités nécessaires au développement. Lorsque le mode développeur est activé, la sécurité de votre appareil sera réduite.

