La version bêta publique de watchOS 9 est maintenant disponible, voici comment inscrire votre Apple Watch

Nous sommes en juillet et la version bêta publique de watchOS 9 est enfin disponible. Après trois bêtas exclusivement réservées aux développeurs, Apple prépare la première version pour qu’un groupe plus large de personnes essaie les prochaines fonctionnalités d’Apple Watch, qui seront disponibles dans quelques mois. Voici les nouveautés et comment inscrire votre montre.

watchOS 9 est la mise à jour la plus importante du logiciel Apple Watch depuis des années.

Maintenant qu’il ne prend plus en charge l’Apple Watch Series 3, watchOS 9 réorganisera les anciens cadrans de montre, tout en en ajoutant quatre nouveaux. Avec ces nouveaux visages, Apple les rend plus beaux sur des écrans plus grands. De plus, la société ajoute la prise en charge du clavier QWERTY pour plus de langues pour l’Apple Watch Series 7 et la nouvelle technologie QuickType avec watchOS 9.

Cette mise à jour apporte également une mise à jour importante à l’application Workout avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les personnes qui aiment faire de l’exercice. Pour les coureurs, il y a un nouveau Vues d’entraînement où ils n’ont qu’à tourner la couronne numérique pour voir de nombreuses mesures, qui sont disponibles pendant l’exécution :

Anneaux d’activité

Zones de fréquence cardiaque

Du pouvoir

Élévation

Apple améliore également l’application Sleep avec watchOS 9. Elle apporte désormais plus de données sur le sommeil. De plus, il existe une nouvelle application Médicaments qui vous aide à suivre toutes les pilules et vitamines que vous prenez quotidiennement.

Parallèlement à la version bêta publique de watchOS 9, Apple lance la version bêta publique d’iOS 16, la version bêta publique d’iPadOS 16, la version bêta publique de macOS 13 Ventura et la version bêta publique de tvOS 16.

Voici comment inscrire votre Apple Watch à la version bêta publique de watchOS 9

Voici comment inscrire votre Apple Watch à la version bêta publique de watchOS 9

Faites une nouvelle sauvegarde de votre Apple Watch – cela se produit lorsque vous sauvegardez votre iPhone – mais gardez à l’esprit qu’Apple n’autorise pas les rétrogradations de watchOS 9 à watchOS 8 ; Sur votre iPhone exécutant la version bêta d’iOS 16, rendez-vous sur le site Web de la version bêta publique d’Apple Appuyez sur le La Flèche dans le coin supérieur droit, connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà Choisissez maintenant watchOS dans le « Guide pour les bêtas publiques » Balayez vers le bas et sous le Commencer section, touchez inscrire votre Apple Watch Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur Télécharger le profil Appuyez Permettre pour télécharger le profil, appuyez sur proche Se diriger vers Réglages sur votre appareil et appuyez sur Profil téléchargé près du sommet Appuyez Installer dans le coin supérieur droit, entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez sur Installer encore deux fois Votre iPhone vous demandera de redémarrer pour terminer les modifications Après le redémarrage de votre Apple Watch, revenez à la Application Apple Watch pour iPhone > Général > Mise à jour logicielle Vous devriez voir la version bêta publique de watchOS 9 disponible, appuyez sur Télécharger et installer Assurez-vous que votre Apple Watch est sur le chargeur près de votre iPhone avec au moins 50% de batterie

Si vous repérez des changements dans la version bêta publique de watchOS 9 ou les autres versions bêta d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les versions ici à Netcost-security.fr si nous trouvons quelque chose de nouveau.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :