Comment installer macOS 13 Ventura sur des Mac non pris en charge

L’un des principaux points forts de l’événement WWDC22 de cette année a été le nouveau macOS 13 qui a été révélé au public. macOS Ventura est maintenant construit avec plus de fonctionnalités, une meilleure sécurité et des améliorations de performances que l’on peut voir sur les modèles Apple Silicon. Maintenant, comme vous le savez, tous les systèmes Mac et Macbooks ne pourront pas passer à macOS Ventura. Certaines raisons incluent le matériel particulier qui n’est plus pris en charge en raison de certains problèmes ou simplement parce que le matériel est trop ancien. Voici comment installer macOS Ventura sur un ancien Mac.

Bien que les appareils ne soient plus pris en charge pour obtenir de nouvelles mises à jour, cela ne vous empêche pas d’installer la dernière version de macOS sur les anciens systèmes. Il existe une méthode que vous pouvez suivre pour installer macOS 13 sur certains des systèmes officiellement non pris en charge. Cependant, vous devez noter que toutes les fonctionnalités du système d’exploitation ne fonctionneront pas comme prévu, alors soyez prêt à faire face à un certain nombre de bogues et d’erreurs que vous rencontrerez éventuellement.

Installer macOS Ventura sur des systèmes non pris en charge

Avant de voir comment installer le système d’exploitation sur des Mac non pris en charge, voici la liste de tous les mac prenant en charge macOS 13 Ventura.

iMac 2017 et plus récent

iMac Pro 2017 et plus récent

MacBook 2017 et plus récent

MacBook Pro 2017 et plus récent

Mac mini 2018 et plus récent

MacBook Air 2018 et plus récent

Mac Pro 2019 et plus récent

Mac Studio 2022

Examinons maintenant la liste des Mac qui ne seront pas pris en charge par macOS 13 Ventura.

iMac-2012, 2013, 2014

Mac mini 2012, 2014

MacBook Air 2012, 2013

MacBook Pro 2012, 2013

MacBook 2012, – 2015

Maintenant que nous avons une liste de Mac qui ne seront pas pris en charge par macOS 13 Ventura, il est maintenant temps de voir comment vous pouvez installer la dernière version de macOS Ventura sur ces Mac particuliers. Cependant, vous devez garder à l’esprit certaines choses avant d’essayer d’installer macOS sur du matériel non pris en charge.

Installer macOS 13 sur un Mac non pris en charge

Tout d’abord, vous devrez effectuer une sauvegarde de votre Mac et l’enregistrer sur votre iCloud ou sur un stockage externe. Une fois cela fait, il va maintenant falloir télécharger le fichier macOS 13 Ventura. La version bêta du développeur est accessible en exécutant un script qui vous aide à télécharger macOS 13 Ventura. Vous pouvez télécharger le script à partir de cette Page GitHub. Maintenant, ouvrez le fichier de téléchargement dans Terminal. Il affichera maintenant une liste de toutes les versions de macOS actuellement disponibles. Si macOS Ventura n’est pas affiché, il vous suffit de faire défiler jusqu’au ned et à la lettre C. Appuyez sur la touche Entrée. Vous verrez le catalogue SU. Sélectionnez 4 pour obtenir le dernier catalogue disponible. Lorsque vous voyez macOS 13 développeur bêta, tapez 1. Le fichier bêta de macOS 13 va maintenant être téléchargé sur votre Mac. Maintenant, vous devrez obtenir une clé USB de 16 Go et en faire une clé USB amorçable. Vous pouvez lire ce guide sur la création d’une clé USB amorçable macOS 13.

Installer le correctif sur un Mac non pris en charge

Sur le mac sur lequel vous prévoyez d’installer le système d’exploitation, téléchargez OpenCoreLegacyPatcher. Vous pouvez le télécharger à partir de cette Page GitHub. Lancez le patcher que vous venez de télécharger. Il détectera le modèle du Mac sur lequel vous l’utilisez. Assurez-vous de sélectionner l’option Autoriser les modèles natifs. Cliquez sur Paramètres SMBIOS. Modifiez les valeurs par défaut du niveau d’usurpation SMBIOS sur Avancé. Et puis cliquez sur Retour aux paramètres suivi de Retour au menu principal. Maintenant que vous êtes sur l’écran principal, cliquez sur Build and Install OpenCore Cliquez sur Installer sur le disque, puis accordez l’autorisation de lire les supports amovibles. Sélectionnez le lecteur de démarrage USB, puis sélectionnez Redémarrer. Une fois votre Mac redémarré, vous serez démarré dans le programme d’installation de macOS 13. Procédez à l’installation en suivant les instructions à l’écran.

Conclusion

Et c’est ainsi que vous pouvez installer macOS 13 Ventura sur un Mac non pris en charge. Vous devez être conscient qu’il y aura un certain nombre de choses qui ne fonctionneront pas ainsi que les bogues qui l’accompagnent car il s’agit d’une version bêta pour les développeurs. Vous pourrez installer la version bêta publique et les versions stables du système d’exploitation une fois qu’elles seront mises à la disposition du public. Le processus pour les installer sera le même. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.