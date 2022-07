Comment pixeliser une image dans WhatsApp sans rien installer

Découvrez comment vous pouvez pixelliser des photos sur WhatsApp sans utiliser d’applications tierces.

L’application WhatsApp pour Android n’a cessé de recevoir de nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois, mais sans aucun doute l’une des plus remarquables et aussi la plus inconnue est un nouvel outil, qui jusqu’à présent était exclusif aux iPhones, dont nous avons déjà parlé vous récemment avec lequel vous pouvez pixelliser n’importe quelle image sur WhatsApp sans avoir à installer quoi que ce soit.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer, étape par étape, comment vous pouvez pixeliser une photo sur WhatsApp sans quitter l’application de messagerie.

Ainsi, vous pouvez pixeliser une image dans WhatsApp pour Android

Ce nouvel outil de pixellisation WhatsApp a été intégré à l’éditeur d’images que le client de messagerie appartenant à Meta vous montre avant de partager une photo avec l’un de vos contacts.

Ainsi, pour pixelliser une image dans l’application WhatsApp pour Android, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile Android

Sélectionnez le chat dans lequel vous souhaitez partager une image

Cliquez sur l’icône du clip qui apparaît dans la zone d’écriture et choisissez l’option Galerie

Sélectionnez l’image que vous souhaitez partager

Une fois dans l’éditeur d’images WhatsApp, cliquez sur l’icône en forme de crayon située dans le coin supérieur droit

Cela affichera un nouveau menu en bas avec quatre icônes et vous devrez appuyer sur le premier à droite, qui est le pixelate

Cliquez sur cette icône et peignez la zone que vous souhaitez pixelliser

Une fois cela fait, l’image que vous aurez sélectionnée aura déjà été modifiée avec la pixellisation que vous lui aurez appliquée et pour la partager avec un contact il vous suffira de cliquer sur le bouton OK pour revenir dans l’éditeur d’images puis de cliquer sur sur le bouton d’envoi.

Sujets connexes : WhatsApp