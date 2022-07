Mode anti-scintillement sur Xiaomi : on vous dit comment réduire la fatigue visuelle

Activez le mode anti-scintillement sur votre appareil Xiaomi et réduisez efficacement la fatigue oculaire.

Au fil du temps, nous pouvons arriver à subir le stress de la visualisation de contenu sur nos terminaux. Nos yeux peuvent souffrir de la lumière émise par les écrans, il est donc plus que recommandé d’en prendre soin de manière optimale.

Bien que ce phénomène ne nous affecte pas tous de la même manière, le scintillement de l’écran peut provoquer une fatigue oculaire dans des conditions de faible luminosité ou, comme nous l’avons dit, provoquer des maux de tête ou même provoquer des insomnies après avoir utilisé notre smartphone avant d’aller dormir.

Partant de ce principe, différentes entreprises proposent différentes façons de prendre soin de nos yeux, comme le filtre anti-lumière bleue. Dans le cas de Xiaomi, ils ont inclus le mode anti-scintillement, que nous allons expliquer dans cet article.

Comment activer le mode anti-scintillement sur notre Xiaomi

Activer le mode anti-scintillement sur notre terminal Xiaomi sera aussi simple que d’aller dans les paramètres de l’appareil. Pour ce faire, nous pouvons suivre les étapes énumérées ci-dessous :

Nous ouvrons les paramètres.

Nous marquons l’option d’écran.

Cliquez sur Mode anti-scintillement.

Nous activons l’option anti-scintillement.

Nous ne remarquons peut-être pas la fonction en tant que telle une fois que nous l’avons activée, mais elle est généralement plus perceptible à faible luminosité. En pointant une caméra mobile vers l’écran, nous pouvons voir le scintillement de l’écran.

Xiaomi prévient que l’activation de l’option peut affecter la qualité de l’image

Comme le prévient Xiaomi, l’activation de l’option anti-scintillement peut affecter la qualité de l’image. La meilleure option dans ce cas pourrait être d’activer l’option lorsque la nuit tombe, pour éviter une fatigue visuelle excessive.

Cependant, nous pouvons toujours faire un test en le laissant activé et voir si nous remarquons la différence entre les deux modes. Nous vous recommandons de garder cette option activée le plus longtemps possible pour moins fatiguer vos yeux, ce qui, combiné à d’autres modes, peut aider à réduire la fatigue visuelle.

