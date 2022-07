Comment transcrire un audio WhatsApp en texte sans le lire ni le marquer comme lu

Grâce à Voice to Text, vous pouvez transcrire des notes vocales en texte sans que personne ne sache que vous l’avez fait.

Vous avez sûrement reçu à un moment donné un mémo vocal sur WhatsApp, mais comme vous ne pouviez pas l’écouter à ce moment-là, vous avez pensé qu’il est dommage que l’application de messagerie appartenant à Meta n’ait pas de fonction pour transcrire des mémos vocaux à text , quelque chose que Telegram vient d’inclure dans sa version Premium.

Mais ne vous inquiétez pas, car bien que WhatsApp n’implémente pas cette fonctionnalité, nous vous apportons une astuce simple avec laquelle vous pouvez transcrire une voix audio en texte et, en plus, vous pouvez le faire sans avoir à la lire ou à la marquer comme lis.

Avec Voice to Text, vous pouvez transcrire l’audio de WhatsApp en texte sans le lire ni le marquer comme lu

Pour pouvoir transcrire l’audio de WhatsApp en texte sans que personne ne s’en aperçoive, la première chose que vous devrez faire est d’activer le téléchargement automatique des notes vocales dans l’application de messagerie, ce que vous pouvez faire en suivant quelques étapes simples :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu qui se trouve en haut à droite

Cliquez sur l’option Paramètres

Accédez à la section Stockage et données

Entrez chacune des trois options dans cette section, cochez la case Audio et cliquez sur le bouton OK

Une fois cela fait, la prochaine étape consiste à télécharger et installer l’application Voice to Text sur votre smartphone, car c’est celle qui vous permettra de transcrire votre audio WhatsApp en texte sans que personne ne le sache.

Ainsi, une fois l’application installée sur votre mobile, il vous suffit d’effectuer quelques actions simples pour transcrire une note vocale WhatsApp en texte :

Ouvrez l’application Voice to Text sur votre terminal Android et accordez-lui toutes les autorisations demandées

Accédez avec n’importe quel gestionnaire de fichiers, tel que Google Files, au dossier dans lequel les notes vocales WhatsApp sont enregistrées, que vous trouverez dans le chemin suivant : Stockage interne-Android-Media-com.whatsapp-WhatsApp-Media- WhatsApp Voice Notes

Une fois dans ce dossier, vous verrez plusieurs sous-dossiers classés du plus ancien au plus récent, de sorte que les audios les plus récents se trouveront dans le sous-dossier qui se trouve en dessous de tout. Mais vous pouvez inverser cet ordre chronologique en cliquant simplement sur le bouton de menu en haut à gauche, en cliquant sur le bouton Trier par et en sélectionnant l’option Date (le plus récent en premier).

Une fois que vous avez localisé la note vocale que vous souhaitez transcrire, appuyez longuement dessus pour la sélectionner et cliquez sur l’icône qui apparaît en haut

Dans le menu qui apparaît ci-dessous, cliquez sur l’icône Voice to Text

Cliquez sur le bouton Importer l’audio (français)

Une fois cela fait, Voice to Text commencera à transcrire la note vocale WhatsApp que vous avez sélectionnée en texte et après quelques secondes, vous verrez le résultat en texte brut et vous pourrez le couper, le copier ou le partager ou jouer le audio directement depuis l’application.

Comment lire et répondre aux messages WhatsApp sans ouvrir l’application

Le fait que Voice to Text vous permette de lire la note vocale à partir de l’application elle-même permet à l’audio de continuer à être affiché comme non lu dans WhatsApp, de sorte que personne ne saura que vous l’avez entendu jusqu’à ce que vous ouvriez le chat.

Sujets connexes : WhatsApp