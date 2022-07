Comment configurer une alerte de chaleur extrême ou de fort rayonnement solaire sur votre mobile Android

Avec ces 4 applications, vous pouvez savoir quand une vague de chaleur arrive et vous y préparer.

Nous avons récemment subi la première grande vague de chaleur de l’année et afin que vous soyez prêt pour les prochaines à venir, nous avons trouvé intéressant de vous expliquer comment configurer une alerte de chaleur extrême ou de forte radiation sur votre mobile Android.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons parler de deux applications gratuites pour votre smartphone avec lesquelles vous pourrez anticiper une vague de chaleur et prendre les mesures appropriées pour y faire face.

AccuWeather

La première des applications que nous venons de recommander pour anticiper une vague de chaleur est AccuWeather, une application avec laquelle, en plus de consulter les informations météorologiques de votre région, vous pouvez également recevoir des notifications sur les alertes météo à l’avance jusqu’à 15 jours.

Pour configurer ces notifications dans AccuWeather, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application AccuWeather sur votre mobile Android

Cliquez sur l’icône des trois bandes verticales qui se trouve dans la partie supérieure gauche de l’application

Cliquez sur le bouton Paramètres

Accéder à la section Gérer les notifications

Cliquez sur l’interrupteur à bascule dans la section Alertes émises par le gouvernement

AccuWeather est une application entièrement gratuite avec des publicités et dispose d’une version premium qui vous permet de supprimer les publicités et de recevoir des prévisions météorologiques plus précises pour 9,49 euros par an.

Le canal du climat

La deuxième application Android avec laquelle vous pouvez configurer votre mobile pour recevoir des alertes de températures extrêmes deux semaines à l’avance est The Weather Channel, et pour cela, vous n’avez qu’à effectuer les actions suivantes :

Ouvrez The Weather Channel sur votre smartphone Android

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à droite de l’application

Accéder à la section Paramètres

Cliquez sur l’option Alertes dans la section Notifications

Dans l’onglet Gérer, cliquez sur l’option Prévisions météo significatives

Cliquez sur l’interrupteur en haut et cliquez sur le bouton Sélectionner un emplacement pour activer les alertes météo

Enfin, dans les types d’alertes, cochez la case Très chaud

Comme dans le cas de l’application précédente, The Weather Channel est également une application gratuite avec des publicités qui a une version premium qui supprime les publicités et améliore les données de prévisions météorologiques, mais dans ce cas, vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 7 jours. Une fois la période d’essai terminée, vous devrez passer à la caisse et payer un coût mensuel de 5,49 euros ou effectuer un paiement annuel de 33,99 euros.

