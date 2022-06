Comment désactiver les suggestions de publications Instagram en deux étapes simples

Les suggestions de publication qu’Instagram vous montre peuvent être très ennuyeuses, il est donc préférable de les désactiver en suivant ces étapes.

Dans cet article, nous expliquons étape par étape comment vous pouvez désactiver les suggestions de publication Instagram. Vous pouvez facilement reconnaître ces suggestions, car ce sont les publications qui apparaissent dans votre section de publications et qui n’appartiennent pas aux utilisateurs que vous suivez. Fondamentalement, ce sont des publications d’inconnus que la plateforme vous montre afin que vous puissiez trouver de nouveaux contenus.

Ces suggestions peuvent être très ennuyeuses, car elles se glissent entre les messages qui vous intéressent vraiment et vous font perdre du temps lorsque vous naviguez sur l’écran d’accueil. Heureusement, Instagram propose une fonctionnalité qui vous permet de désactiver ces suggestions de publication en seulement deux étapes simples. Voyons ce que vous devez faire pour enfin supprimer ce contenu des comptes que vous ne suivez pas.

Comment désactiver les suggestions de publications Instagram

Lorsque vous naviguez sur Instagram, vous pouvez clairement différencier les publications suggérées de celles publiées par les utilisateurs que vous suivez. Cela est possible grâce au titre « Messages suggérés » qui apparaît en haut de chacun. Pour vous montrer ce contenu, la plateforme de photographie s’appuie sur des publications que vous avez déjà aimées.

Comme nous l’avons dit, Instagram offre une option pour désactiver ces suggestions. Il y a un aspect important à garder à l’esprit, c’est que cette désactivation n’est disponible que pendant 30 jours. Une fois sa désactivation expirée, vous pouvez effectuer la même procédure pour suspendre à nouveau les suggestions pendant 30 jours supplémentaires. Ce n’est pas la meilleure solution, mais c’est la seule dont dispose Instagram pour le moment. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez Instagram sur votre mobile. Trouvez une publication suggérée et appuyez sur la croix qui apparaît dans la partie supérieure droite de celle-ci. Dans le menu des options qui s’affiche, appuyez sur « Suspendre toutes les publications suggérées dans le flux pendant 30 jours ».

De cette façon, la section des publications que vous voyez sera complètement propre et vous ne verrez aucune publication d’utilisateurs que vous ne suivez pas. Une fois ces 30 jours écoulés, il vous suffit de suivre ces deux étapes simples pour désactiver à nouveau les suggestions.

D’un autre côté, si vous ne voulez plus voir certains messages suggérés et pas tous, en appuyant sur l’icône X, vous trouverez des options utiles. Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas voir plus de suggestions de ce compte particulier ou de ne pas recevoir plus de suggestions liées au contenu que vous avez « aimé ». Comme vous pouvez le voir, Instagram offre aux utilisateurs des options pour configurer ces messages suggérés, il est donc préférable de les utiliser pour utiliser la plate-forme comme nous l’aimons.

