Comment vérifier la qualité de l’air de la zone où vous habitez avec Google Maps

Dans cet article, nous vous expliquerons comment vous pouvez utiliser Google Maps pour vérifier la qualité de l’air de la zone où vous habitez, ou de toute autre. Le service de carte Google a une fonction pour connaître l’indice de qualité de l’air, et s’il est dangereux ou non. Pour connaître ces informations, il vous suffit de suivre quelques étapes simples que nous vous expliquons ci-dessous.

Cet outil rejoint ainsi d’autres de grand intérêt que Google Maps proposait déjà, comme le voyage dans le passé pour découvrir à quoi ressemblait une région il y a des années. Sans aucun doute, l’information sur la qualité de l’air est l’un des outils les plus utiles, surtout à une époque où la pollution ne cesse de croître et cela peut être nocif pour la santé.

Comment connaître la qualité de l’air d’une zone avec Google Maps

Google Maps affiche déjà l’indice de qualité de l’air en temps réel sur votre carte. De cette façon, les utilisateurs peuvent savoir si la qualité de l’air est bonne et ils peuvent sortir sereinement ou, au contraire, s’il est défavorable et ils doivent faire particulièrement attention.

Afin de fournir ces informations avec précision, Google s’est associé à The Weather Company, AirNow.gov et au Central Pollution Board. La vérité est qu’il a réussi à intégrer l’outil avec un succès total, car il suffit de suivre ces étapes simples pour connaître la qualité de l’air avec Google Maps.

Ouvrez Google Maps et rendez-vous dans la zone dont vous souhaitez connaître la qualité de l’air. Appuyez sur l’icône des calques qui apparaît dans le coin supérieur droit de la carte. Appuyez sur l’option « Qualité de l’air » située dans le coin inférieur droit de l’écran.

Ce faisant, les données avec la qualité de l’air de la zone que vous consultez apparaîtront sur la carte. Si vous avez suivi le processus avec nous, vous avez peut-être remarqué que les données n’apparaissent que dans certains pays, comme les États-Unis ou l’Inde. Et c’est que Google travaille toujours sur son développement, donc dans certains domaines, les informations en question ne sont pas encore collectées.

En plus de montrer l’indice de qualité de l’air, cet outil nous montre également quelles sont les données dans les zones voisines et de quelle plateforme proviennent les informations. Si vous agrandissez la fenêtre inférieure, vous pourrez également voir quand les informations ont été mises à jour et un bref texte qui nous informe du risque que comporte l’indice actuel.

Si la section sur la qualité de l’air n’apparaît pas dans la section des calques, n’oubliez pas qu’il est important de mettre à jour l’application Google Maps pour recevoir les dernières nouvelles. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez faire en sorte que les applications se mettent à jour automatiquement en cas de besoin.

