Dites adieu à la saleté : voici comment nettoyer correctement votre enceinte mobile

La saleté peut être l’une des causes pour lesquelles le haut-parleur de votre mobile sonne mal. Découvrez plusieurs astuces pour réussir son nettoyage.

Avec le temps, certains composants de votre mobile ramassent des salissures qui peuvent altérer son bon fonctionnement à long terme. C’est le cas du haut-parleur, qui peut commencer à émettre un son de moins bonne qualité à cause de cette saleté. Pour éviter ce problème, nous vous recommandons plusieurs méthodes utiles pour bien nettoyer votre enceinte mobile.

Vous trouverez ci-dessous des méthodes que vous pouvez utiliser avec des objets que nous avons tous à la maison, comme une brosse à dents, et d’autres qui nécessitent des accessoires de nettoyage professionnels. Comme il existe plusieurs options disponibles qui sont utiles, c’est vous qui décidez laquelle vous choisissez. Sans plus tarder, voyons comment vous pouvez nettoyer le haut-parleur de votre smartphone.

Utiliser une brosse à dents

La brosse à dents est un outil que nous avons tous à la maison, il vous suffit donc d’en trouver un que vous n’utilisez pas pour lui donner un nouvel usage : nettoyant pour votre enceinte mobile. La petite taille de ses poils, ainsi que sa longueur, en font l’accessoire idéal pour pénétrer dans les trous du haut-parleur afin d’enlever les particules de poussière et autres débris qui y sont restés.

C’est une méthode très intéressante car nous avons tous une brosse à dents à la maison, mais vous devez faire particulièrement attention à ne pas introduire encore plus de saleté.

Avec mastic adhésif Blu Tack

Une autre bonne méthode pour nettoyer le haut-parleur de votre mobile consiste à utiliser du mastic adhésif, par exemple, l’un des plus connus est le Blu Tack. En collant ce mastic sur la zone du haut-parleur, la saleté qui y est stockée reste collée et s’enlève facilement lorsque vous retirez le mastic.

Bien sûr, vous devez être particulièrement prudent lors de l’exécution de cette astuce, car il n’est pas recommandé que le mastic reste à l’intérieur du haut-parleur. Le remède pourrait être pire que le mal et le son émis par le téléphone portable pourrait être encore pire.

Avec oreillettes

Un autre élément que vous pouvez utiliser pour enlever la saleté du haut-parleur de votre smartphone est le tampon d’oreille. Étant l’un de ces éléments que nous avons tous à la maison, vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent pour mener à bien la procédure. Utilisez simplement un coton-tige sec pour enlever la saleté incrustée.

à l’aide d’air comprimé

En plus de nettoyer le port de charge, l’air comprimé est également très utile pour enlever la saleté du haut-parleur du terminal. Dans ce cas, vous pouvez choisir entre la petite pompe à air comprimé fournie dans certains kits de nettoyage ou acheter une petite bombe aérosol dans des magasins comme Amazon.

Après avoir acheté l’un de ces accessoires, il vous suffit d’amener l’embout buccal jusqu’aux trous de l’enceinte et d’appuyer pour faire sortir l’air. Ainsi, les restes de poussière appartiendront au passé.

Le ruban adhésif peut également fonctionner

Le ruban adhésif est l’un des éléments les plus élémentaires que vous pouvez utiliser pour enlever la saleté du haut-parleur. Pour effectuer la procédure, placez un peu de ce ruban adhésif sur votre doigt, avec la partie adhésive vers l’extérieur, et touchez la grille en exerçant une légère pression pour que la saleté restante adhère.

Utiliser un kit de nettoyage mobile professionnel

Si cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent pour nettoyer le haut-parleur de votre téléphone, vous pouvez vous procurer un kit de nettoyage complet où vous trouverez tous les accessoires nécessaires. Par exemple, dans le kit de la marque LQKYWNA en vente sur Amazon, vous pouvez trouver une petite pompe à air comprimé et plusieurs brosses aux caractéristiques différentes. De plus, ce kit vous aidera également à nettoyer d’autres appareils, avec votre ordinateur.

Avec une fonction intégrée dans le terminal (uniquement Xiaomi)

Enfin, si vous avez un mobile Xiaomi, il peut avoir une fonction exclusive pour nettoyer le haut-parleur. On dit que c’est possible car il n’y a que quelques Xiaomi qui ont cette fonction. Voici la liste complète :

Redmi Note 8T

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 10X 4G

Redmi 9

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

petit x3

Si vous possédez l’un de ces modèles, il vous suffit d’aller dans Paramètres > Paramètres supplémentaires > Nettoyer le haut-parleur pour que l’outil se mette au travail. En fait, ce qu’il fait, c’est émettre des sons qui servent à expulser la saleté et également l’eau stockée, au cas où le mobile aurait été en contact avec de l’eau.

