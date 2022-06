Les histoires Instagram se répètent constamment ? Découvrez comment résoudre le problème !

Si vous êtes un utilisateur d’Instagram, vous devez être fatigué de voir les histoires des personnes que vous suivez. En effet, le réseau social répétait depuis quelques jours les contenus des utilisateurs.

Ce problème d’histoire a déjà été résolu par la plateforme et, dans l’article, nous vous montrons comment arrêter cette boucle.

Tout le monde l’a remarqué et il est possible que cela ait laissé de nombreux utilisateurs mécontents. Depuis quelques jours, les histoires Instagram échouent à l’échelle mondiale et, pour cette raison, les utilisateurs sont obligés de voir du contenu répété.

Ce n’est pas de ta faute! En effet, le réseau social a déjà signalé le bug signalé par les utilisateurs depuis lundi. Ce problème fait que les histoires reviennent à la première publiée, comme si elle n’avait pas encore été vue, obligeant l’utilisateur à parcourir à nouveau toutes les histoires jusqu’à atteindre la ou les nouvelles effectivement.

Pour le contenu partagé par des influenceurs ou des créateurs, par exemple, ce bug de l’histoire devenait ennuyeux.

Instagram a déjà fourni une solution

Conscient de cette situation, Instagram tente depuis quelques jours de résoudre le problème. La solution est maintenant arrivée sous la forme d’une mise à jour des réseaux sociaux. Pour s’en débarrasser, les utilisateurs doivent mettre à jour Instagram vers la version 239.2 sur iOS, ou 239.0.0.14.111 sur Android, qui vient pour « des corrections de bugs et des améliorations de performances ».

Pour confirmer que la mise à jour a eu lieu, sur iOS, allez dans Paramètres > Général > Stockage > Instagram ; sur Android, dans Paramètres > Applications > Instagram. Dans les deux systèmes d’exploitation, vérifiez la dernière version enregistrée au bas de la page.

Ce n’est pas la première fois que les histoires Instagram tournent en boucle, mais cette fois, cela semble avoir affecté plus d’utilisateurs et plus longtemps.

A lire aussi :