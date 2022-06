Google Maps pour Android lance un nouveau widget (et utile) : voici comment cela fonctionne

Le nouveau widget Google Maps vous permet de vérifier l’état du trafic depuis l’écran d’accueil mobile.

Depuis l’arrivée d’Android 12 et de Material You, Google a mis plus que jamais l’accent sur la conception de ses widgets d’application, au point de proposer 35 widgets différents sur l’ensemble de ses applications.

La dernière application à recevoir un nouveau style de widget est Google Maps. Très bientôt, l’application de navigation et de cartes par excellence publiera un accès direct utile à l’écran d’accueil, qui nous permettra de visualiser l’état du trafic autour de nous de manière claire, rapide et simple.

Vous pouvez vérifier le trafic autour de vous sans entrer dans Google Maps

Comme Google lui-même l’a annoncé, le nouveau widget sera bientôt disponible dans l’application Maps pour Android. Avec lui, vous pouvez vérifier l’état du trafic dans la zone où nous nous trouvons, que ce soit notre maison, notre lieu de travail ou notre école.

Le widget obtiendra des informations sur le trafic à partir des prévisions en temps réel de Google Maps et vous permettra d’agrandir la zone pour visualiser plus clairement les conditions de circulation.

Google n’a pas donné de date précise pour l’arrivée de ce widget. Il s’est limité à confirmer qu’il sera disponible « dans les prochaines semaines ». Il n’a pas non plus précisé si, plus tard, il sera disponible dans l’application Google Maps pour iOS.

Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de savoir que l’entreprise a l’intention de continuer à améliorer les widgets de ses principales applications avec des fonctions de plus en plus utiles. Il n’a fallu que quatorze ans pour voir des widgets de qualité dans le système d’exploitation.

