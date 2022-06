Astuce : Comment continuer à ouvrir des sites Web dans Internet Explorer à l’aide de Microsoft’s Edge

Avec la fin d’Internet Explorer, de nombreux utilisateurs ne pourront pas utiliser certains de leurs sites favoris, en raison d’une incompatibilité. C’est une réalité qui ne devrait pas arriver, mais la vérité est que c’est un vrai problème.

Microsoft a mis fin à son ancien navigateur, mais il n’a pas laissé les utilisateurs sans les outils nécessaires. Il existe donc un moyen simple de continuer à ouvrir des sites Web dans Internet Explorer à l’aide de Microsoft’s Edge. Voyez comment vous pouvez le faire.

La raison pour laquelle Microsoft a mis un terme à Internet Explorer est logique. Ce navigateur est inactif depuis de nombreuses années et n’a reçu aucune amélioration ou nouvelle fonctionnalité pour s’adapter aux exigences d’Internet d’aujourd’hui.

Configurer Edge pour le nouveau mode de navigateur

Pourtant, il existe un moyen de continuer à rendre le navigateur Microsoft accessible, bien que via Edge, de manière simple. Commencez ensuite par accéder aux paramètres Edge, en ouvrant l’adresse edge://settings/.

Ici, ouvrez l’onglet Navigateur par défaut, puis recherchez l’entrée Autoriser le rechargement des sites en mode Internet Explorer sur la droite. Cela devrait être remplacé par la valeur Autoriser. Après cela, redémarrez Edge.

Continuer à utiliser Internet Explorer de Microsoft

Pour utiliser cette fonctionnalité, et chaque fois qu’ils ont besoin d’accéder à un site qui dépend de l’ancien navigateur, les utilisateurs doivent effectuer une action très simple. Ceci est présent dans le menu et est simple à utiliser, il suffit d’être appelé aux heures souhaitées.

Dans les cas où vous souhaitez ouvrir une page à l’ancienne, ouvrez le menu et choisissez l’option Recharger en mode Internet Explorer. Il sera immédiatement rechargé et adapté à ce qui est prévu.

C’est de cette manière simple et rapide que vous pourrez maintenir l’accès aux pages qui nécessitent l’utilisation d’Internet Explorer. Ce navigateur est mort, mais il continuera à être présent dans Edge, bien que de manière très discrète et uniquement pour les moments les plus difficiles.