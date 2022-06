WhatsApp officialise la possibilité de transférer vos chats d’Android vers iOS : voici comment vous pouvez le faire

Tout votre historique de chat WhatsApp peut désormais être transféré d’Android vers iPhone. Découvrez comment vous pouvez le faire étape par étape.

Cela fait un moment, mais l’option de transférer les chats WhatsApp d’Anroid vers iOS est enfin une réalité. Mark Zuckerberg lui-même a annoncé l’arrivée de cette fonctionnalité sur l’application de messagerie instantanée via Facebook, confirmant qu’elle sera disponible très prochainement.

Pour ce faire, les utilisateurs devront simplement utiliser l’application « Switch to iOS », disponible sur Google Play depuis plusieurs années maintenant. Dans celui-ci, une nouvelle option sera introduite qui permettra d’inclure l’historique des conversations WhatsApp parmi les données qui seront transférées de l’appareil Android vers l’iPhone.

L’application « Pass to iOS » vous permettra d’inclure des chats WhatsApp

Comme confirmé, le transfert des chats WhatsApp d’Android vers iOS vous permettra de conserver à la fois l’historique des conversations et les images, vidéos et notes vocales. De plus, tout le contenu restera crypté de bout en bout.

L’annonce est intervenue un an après que WhatsApp a officialisé la possibilité de transférer les chats de l’iPhone vers Android. Maintenant, cette même fonction, mais à l’envers, atterrit dans l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

Zuckerberg a confirmé que la fonctionnalité allait bientôt commencer à être déployée. Gardez à l’esprit que, pour fonctionner, l’appareil Android doit être mis à jour au moins vers Android 5. L’iPhone, pour sa part, doit avoir une version égale ou supérieure à iOS 15.5.

Comment transférer les chats WhatsApp d’Android vers iOS

Si vous répondez aux exigences, les étapes pour transférer l’historique des conversations d’un appareil Android vers l’iPhone sont simples et vous n’avez même pas besoin d’utiliser un câble. Suivez simplement ces étapes :

Sur votre mobile Android, téléchargez l’application Pass to iOS. Suivez les étapes indiquées sur l’écran de votre mobile Android, et sélectionnez l’iPhone vers lequel vous souhaitez transférer les données. Cochez l’option « WhatsApp » lors de la sélection des données que vous souhaitez transférer vers l’iPhone. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur « Démarrer » pour démarrer le transfert de données. Lorsque vous avez terminé, téléchargez l’application WhatsApp sur votre iPhone depuis l’App Store. Connectez-vous à WhatsApp depuis l’iPhone, en utilisant le même compte que vous avez utilisé sur l’appareil Android

C’est tout. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser WhatsApp, sans craindre de perdre des conversations, des images, des vidéos ou des messages audio.

