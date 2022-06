iOS 16 : Comment supprimer instantanément l’arrière-plan de n’importe quelle image

Nous avons dit à plusieurs reprises qu’Apple n’apporte pas toujours des informations de première main sur le marché. Cependant, lorsqu’ils atteignent vos systèmes d’exploitation ou votre matériel, ils arrivent avec une meilleure qualité et plus de maturité, ce qui est normal. Un tel exemple est l’outil que nous vous montrons aujourd’hui. Bien que nous soyons toujours dans une version bêta d’iOS 16, Apple a introduit la possibilité de supprimer instantanément l’arrière-plan de n’importe quelle image en un seul clic.

Cette option peut être très intéressante pour donner plus de vie à nos photographies et même avoir une nouvelle façon de publier du matériel commercial sur nos réseaux.

iOS 16 apporte de petites grandes nouvelles à ses utilisateurs

Comme nous l’avons vu et montré dans la présentation iOS, la société de Cupertino a introduit de nouvelles fonctionnalités. Il s’agissait de petits incréments, bien qu’il y en ait beaucoup d’autres qui, seulement maintenant avec les versions bêta, sont découvertes.

D’après ce que nous avons vu, des nouvelles comme l’écran de verrouillage personnalisable, les mises à jour des messages et un design renouvelé pour les notifications, vous permettent d’imaginer ce qui arrive dans la version finale.

Cependant, comme nous l’avons tease ces derniers jours, iOS 16 apporte également quelques modifications mineures – et parfois les modifications mineures sont encore plus visibles que les fonctionnalités de l’article vedette du site Web d’Apple.

Cette année, l’une des fonctionnalités qui rend les utilisateurs très heureux est la possibilité de supprimer sans effort l’arrière-plan d’une image. Montrons comment cela fonctionne.

Comment supprimer l’arrière-plan d’une photo dans iOS 16

L’un des meilleurs aspects de la nouvelle fonctionnalité de suppression d’arrière-plan dans iOS 16 est son intégration profonde et transparente dans le système d’exploitation. Vous pouvez accéder à la fonctionnalité dans Photos, Captures d’écran, Affichage rapide, Safari, dans l’application Fichiers, etc.

Par exemple, dans l’application Photos, ayez simplement une image avec un sujet assez clair et proéminent. Ensuite, appuyez longuement sur le sujet que vous souhaitez mettre en surbrillance et il sera instantanément retiré de l’arrière-plan. C’est ainsi que fonctionne la fonctionnalité sur une photo classique, une capture d’écran, une séquence, l’outil Quick View, Safari et Fichiers.

Ainsi, comme vous l’avez vu dans la vidéo ci-dessus, l’outil a détecté notre toucher sur l’objet, l’a isolé, donnant une image de la coupure, permettant, par exemple, que cette coupure soit copiée ou même partagée.

L’outil de suppression d’arrière-plan fonctionne à peu près partout où vous avez une image sur iOS. Si quelqu’un vous envoie une image dans Messages, vous pouvez appuyer longuement sur le sujet et le retirer instantanément de l’arrière-plan.

Comme à son habitude, Apple s’est démarqué par une intégration de cette fonctionnalité dans tout iOS. Oui, même les images qui se trouvent sur Google Photos.

Et que faire du sujet d’une image après l’avoir séparé de l’arrière-plan ?

Vous pouvez le faire glisser n’importe où via iOS, comme vous le pouvez avec n’importe quelle autre image. Cela inclut de le faire glisser dans Messages, Notes, e-mail, où vous voulez… Vous pouvez même le copier dans des applications comme iMovie pour l’utiliser sur un nouvel arrière-plan.

Bien sûr, ce n’est pas une fonctionnalité WOW, notamment parce que d’autres outils le font depuis quelques années. Cependant, comme il était utilisé dans iOS il y a de nombreuses années, il s’agit maintenant d’une fonctionnalité iOS native et elle a beaucoup de qualité.