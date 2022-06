Comment réparer une vidéo YouTube qui ne se lit pas sur PC

Comment réparer une vidéo YouTube qui ne sera pas lue sur PC est une question plus fréquemment posée que nous ne le pensons. En fait, YouTube n’est pas seulement une source de divertissement pour les gens, mais fournit également de nombreuses vidéos éducatives.

Il existe donc de nombreuses vidéos regardées par des personnes qui veulent réellement apprendre quelque chose. Parfois, en raison de certains problèmes, les vidéos YouTube ne peuvent pas être lues sur PC. Cela laisse l’utilisateur frustré, mais néanmoins, il est possible de corriger de telles vidéos. Dans cet article, nous discuterons des problèmes et des solutions pour lire des vidéos qui ne sont pas lues.

Immédiatement, nous rassemblons un ensemble de solutions, les plus courantes et les plus simples à utiliser qui sont à la portée de tous, et nous présentons les points suivants :

Partie 1. Cas auxquels vous pouvez être confronté lors de la lecture de vidéos YouTube sur PC

Partie 2. Pourquoi les vidéos YouTube ne sont-elles pas lues sur votre PC ?

Partie 3. Que faire lorsque les vidéos YouTube ne sont pas lues sur PC ?

Pour couronner le tout, nous avons ajouté un point BONUS qui lève le voile et montre des astuces pour lesquelles la vidéo YouTube ne sera pas lue sur votre Android ou iPhone

Commençons.

Partie 1. Cas auxquels vous pouvez être confronté lors de la lecture de vidéos YouTube sur PC

Il existe différents cas auxquels vous pouvez faire face lors de la lecture de vidéos sur YouTube.

Vous trouverez ci-dessous certaines des raisons les plus courantes pour lesquelles une vidéo YouTube peut ne pas être lue :

Cas 1 : problème Chrome/Firefox

Les gens utilisent des navigateurs Internet sur des PC pour lire des vidéos sur YouTube. Parfois, la page se charge correctement mais la vidéo ne se lance pas. Affiche le message « Une erreur s’est produite. Veuillez réessayer ultérieurement ». Il s’agit d’une erreur de lecture YouTube qui se produit dans les navigateurs.

Cas 2 : problème de lecture automatique sur YouTube

Lorsque quelqu’un veut écouter de la musique en continu ou regarder des vidéos les unes après les autres, YouTube dispose d’une fonction de lecture automatique.

Ainsi, la lecture automatique lit automatiquement les prochaines vidéos lorsqu’elles se terminent. Parfois, la lecture automatique ne fonctionne pas ou cesse de fonctionner, et l’utilisateur doit cliquer manuellement sur la vidéo suivante pour qu’elle commence à jouer.

Cas 3 : Chargement des vidéos, mais pas de lecture

De nombreux utilisateurs seraient d’accord avec ce point que parfois YouTube se charge parfaitement mais la vidéo ne se joue pas. La vidéo continuera à se charger mais n’affichera aucune image.

Cas 4 : Édition Windows

Les gens ne savent pas que parfois, ce n’est pas toujours la faute de YouTube si une vidéo ne peut pas être lue.

En fait, le problème peut également provenir du système d’exploitation lui-même. Par exemple, si vous utilisez Windows et que vos vidéos YouTube ne sont pas lues, il est fort probable que les pilotes vidéo et audio de votre ordinateur causent des problèmes.

Partie 2. Pourquoi les vidéos YouTube ne sont-elles pas lues sur votre PC ?

Nous avons déjà mentionné diverses raisons pour lesquelles les vidéos YouTube ne sont pas lues. Ci-dessous, nous pouvons trouver des solutions sur la façon de réparer une vidéo YouTube ou si elle ne joue pas :

Tout d’abord, l’utilisateur doit essayer d’actualiser la page et de rejouer la vidéo,

La connectivité Internet devient parfois un problème lors de la lecture de vidéos de haute qualité. Baissez la qualité de la vidéo pour vérifier si la vidéo est en cours de lecture ou non,

Le navigateur a également besoin d’une mise à jour. Si votre vidéo YouTube ne fonctionne pas, veuillez redémarrer votre navigateur et actualiser votre navigateur s’il y a une mise à jour,

Effacer les caches et les cookies du navigateur. Rechargez la page YouTube et lisez la vidéo,

Il peut également y avoir un problème avec l’extension ou le plug-in du navigateur. Essayez d’ouvrir une session de navigation privée dans le navigateur que vous utilisez et de lire la vidéo. Si cela fonctionne, il y a un problème de compatibilité avec l’extension ou le plugin du navigateur,

Si votre YouTube ne se charge pas, essayez de charger un autre site Web ou une autre page. Maintenant, si une autre page se charge avec succès, essayez d’éteindre le modem et de redémarrer le routeur.

Partie 3. Que faire lorsque les vidéos YouTube ne sont pas lues sur PC ?

Méthode 1 : iMyFone UltraRepair : Réparer la vidéo YouTube

Ce n’est pas toujours YouTube ou d’autres causes qui refusent ou empêchent la lecture vidéo. Parfois, la vidéo peut être corrompue ou en mauvais état.

La seule solution à ce problème est de télécharger la vidéo et de la réparer avec un logiciel comme iMyFone UltraRepair. Ce logiciel peut réparer les vidéos avec peu de pixels, endommagées et corrompues.

Par conséquent, il prend en charge différents formats vidéo, notamment MOV, MP4, FLV, MTS, 3GP, AVI et bien d’autres.

Nous pouvons dire, en premier lieu, qu’iMyFone UltraRepair a une interface utilisateur très simple, et n’importe qui peut réparer des vidéos en utilisant cet outil.

Voyons comment il est possible de réparer des vidéos YouTube de manière simple :

LES FENÊTRES

MAC

Par exemple:

Étape 1:

Téléchargez et installez iMyFone UltraRepair. Ouvrez l’outil. Cliquez sur « Réparation vidéo » sur le côté gauche car nous voulons réparer la vidéo YouTube.

Étape 2:

Cliquez sur « Ajouter une vidéo » et parcourez la vidéo. Ensuite, démarrez le processus de réparation une fois la vidéo téléchargée avec succès.

Étape 3:

Maintenant, lorsque la réparation est terminée, vous pouvez enregistrer ou télécharger la vidéo à partir de cet outil. Mais si la réparation échoue, vous pouvez essayer la fonction « Réparation avancée » de l’outil.

Méthode 2 : Mettre à jour Windows

Beaucoup vous diront que la mise à jour de Windows ou du système d’exploitation résout les problèmes. En effet, la simple mise à jour non seulement met à jour le système d’exploitation, mais corrige également les fichiers défectueux.

Dans ce cas, allez simplement dans « Paramètres > Système > Windows Update » pour vérifier s’il y a des mises à jour en attente.

Méthode 3 : désinstaller et réinstaller Adobe Flash Player

Adobe Flash Player pourrait être la raison pour laquelle YouTube ne peut pas être lu.

La désinstallation et la réinstallation d’Adobe Flash Player ont résolu le problème pour de nombreux utilisateurs. Assurez-vous que la dernière version d’Adobe Flash Player est installée.

Méthode 4 : Mettre à jour les pilotes Windows

Les pilotes jouent un rôle important dans la lecture de vidéos. Si vos pilotes sont obsolètes, ils peuvent causer des problèmes lors de la lecture de la vidéo sur YouTube.

Il est recommandé d’essayer de désinstaller les pilotes et de réinstaller le dernier pour résoudre ce problème. Cela a fonctionné plusieurs fois. Mettez simplement à jour votre ensemble de pilotes.

Bonus exclusif : conseils pour expliquer pourquoi la vidéo YouTube ne sera pas lue sur votre Android ou votre iPhone

Outre les vidéos YouTube qui ne sont pas lues dans les navigateurs, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes lors de la lecture de vidéos sur Android et iPhone. Si votre smartphone ne peut pas lire la vidéo YouTube, vous pouvez essayer les conseils suivants, et cela fonctionnera comme avant :

Utiliser une autre connexion internet,- Mettre à jour votre logiciel Android ou iOS,

Réinstallez l’application YouTube,

Si votre application YouTube ne fonctionne pas, essayez d’utiliser le navigateur pour lire les vidéos.

Conclusion

Si les vidéos YouTube ne sont pas lues, vous pouvez essayer les conseils mentionnés ci-dessus. Corriger une vidéo YouTube fait partie des solutions mais toute la panoplie des conseils laissés ici sont valables.

En résumé, les astuces peuvent fonctionner dans de nombreux cas, mais si la vidéo n’est pas à 100%, il faudra la réparer. L’un des moyens les plus efficaces et les plus simples de lire ou de réparer des vidéos YouTube est de les télécharger et de les réparer à l’aide d’iMyFone UltraRepair.

Enfin, il existe une version gratuite que vous pouvez télécharger et tester par vous-même.