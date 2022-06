Quel Samsung Galaxy M choisir ? Guide d’achat avec les meilleurs modèles

La série Samsung M est une grande petite révolution, nous vous apprenons à différencier ses modèles afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Le catalogue mobile de Samsung est composé de différentes familles : Galaxy S, Galaxy A, Galaxy M et Galaxy Fold/Z. Nous connaissons tous les deux premiers, puisqu’ils sont sur le marché depuis plusieurs années, mais il en existe d’autres plus récents qui méritent également notre attention. Nous nous référons à la famille Samsung Galaxy M, dont nous passons en revue les modèles dans ce guide.

Centrée sur le milieu de gamme et présentée pour la première fois en 2018, la saga Galaxy M est déjà devenue une belle petite révolution qui fait le bonheur de la firme sud-coréenne. Dans ce guide, nous approfondissons la famille Samsung Galaxy M pour vous parler de ses meilleurs modèles et vous aider à les différencier. Avec toutes ces informations, vous pourrez évaluer quel est le meilleur Galaxy M que vous pourrez choisir pour votre prochain achat.

Quelles sont les fonctionnalités de la gamme Samsung Galaxy M ?

La gamme Samsung Galaxy M est l’une des plus abordables du catalogue Samsung, mais cela ne signifie pas qu’elle ne dispose pas de fonctionnalités exceptionnelles qui invitent à son achat.

En premier lieu, la section la plus remarquable des modèles Samsung Galaxy M est l’autonomie, car la firme a toujours été soucieuse de les équiper d’une grande batterie avec une charge rapide qui peut restituer toute l’énergie en peu de temps. Par exemple, et pour servir d’avance, la batterie de 7 000 mAh du Samsung Galaxy M51 est surprenante.

5 conseils pour ne pas dépenser plus d’argent lors de l’achat d’un mobile

Deuxièmement, les Samsung Galaxy M se caractérisent également par un design moderne, jeune et, en général, très soigné en termes de détails. Cela n’affecte pas dans cette section les grosses batteries que le Galaxy M intègre habituellement.Malgré cet aspect, ce sont des terminaux légers, confortables en main et avec une bonne construction.

Dans cette gamme, nous ne trouvons pas seulement des processeurs Samsung, il existe également des modèles avec des puces Qualcomm Snapdragon. De plus, les Galaxy M ont également de bons écrans et des sections photographiques complètes. En général, les mobiles Samsung Galaxy M sont plus que préparés à se battre dans le milieu de gamme du marché.

Les meilleurs téléphones Samsung Galaxy M que vous pouvez acheter

La série Galaxy M a remarquablement évolué depuis son lancement, une évolution qui s’est également accompagnée d’une popularité croissante. Un bon exemple est le Samsung Galaxy M12, qui figure souvent parmi les téléphones les plus vendus sur Amazon. Au sein de la famille elle-même, il existe différentes gammes, cette M12 étant la plus basse d’entre elles.

Si on regarde le haut du Galaxy M, on trouve d’autres terminaux plus avancés (et aussi plus chers) comme le Galaxy M23 5G, le Galaxy M33 5G ou encore le Galaxy M53 5G. Comme nous pouvons le voir, la série Samsung a déjà reçu la 5G. Nous parlerons de ces mobiles en détail ci-dessous, car ce sont les meilleurs Galaxy M que vous puissiez acheter en 2022.

Samsung Galaxy M33 5G

Le Samsung Galaxy M33 5G est un mobile milieu de gamme avec plusieurs fonctionnalités qui en valent la peine. Le premier d’entre eux est son design, car il a une belle esthétique et est confortable grâce à une épaisseur de 8,4 millimètres et un poids de 198 grammes. Quant à l’écran, il s’agit d’un panneau TFT de 6,6 pouces, d’une résolution Full HD + et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 750G, qui offre de bonnes performances même avec des tâches plus exigeantes. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Concernant le système d’exploitation, il est livré avec One UI Core basé sur Android 12.

A certaines occasions, vous pouvez trouver ce Samsung Galaxy M33 5G avec plus de 100 euros de remise.

Il y a quatre caméras qu’il équipe à l’arrière, étant 50 MP le plus remarquable de tous, tandis que pour les selfies et les appels vidéo, il monte une caméra frontale de 8 MP. L’une de ses grandes vertus est la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W, car elle peut durer deux jours avec une utilisation légère.

Le Samsung Galaxy M33 5G a un prix public conseillé de 359 euros, mais il est déjà en chute libre sur Amazon. En effet, vous pouvez économiser plus de 100 euros sur votre achat.

Galaxie M13

Le Samsung Galaxy M13 est le modèle le moins cher de toute la famille Galaxy M. Il est arrivé sur le marché pour remplacer le Samsung Galaxy M12, un véritable best-seller. Il le fait avec un design plus moderne disponible en bleu clair, rose et vert, et avec des dimensions très restreintes. À l’avant, il y a un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD +.

Il monte un processeur octa-core qui lui donne suffisamment de puissance pour effectuer les tâches les plus quotidiennes, comme surfer sur Internet ou discuter sur WhatsApp. De plus, One UI Core 4.1 basé sur Android 12 est son système d’exploitation. Il ne manque pas le lecteur d’empreintes digitales ou le slot pour carte microSD avec lequel étendre le stockage interne.

Téléphones bon marché et bons: guide d’achat avec le meilleur de 2022

Pour prendre des photos, l’appareil photo le plus capable de ce Galaxy M13 est le principal de 50 MP à l’arrière, en plus de celui de 8 MP à l’avant. Il y a aussi la grosse batterie caractéristique de ces smartphones, en l’occurrence 5 000 mAh pour atteindre en toute sécurité la journée d’autonomie.

Le Samsung Galaxy M13 a un prix de vente conseillé de 209 euros dans la version 4 Go + 64 Go, bien que vous puissiez généralement le trouver en vente sur Amazon et PcComponentes.

Samsung Galaxy M53 5G

Le Samsung Galaxy M53 5G est un excellent achat pour plusieurs raisons. Le premier d’entre eux est sa conception, avec une épaisseur qui reste à 7,4 millimètres et un poids de seulement 176 grammes, parfait si vous n’aimez pas les mobiles volumineux et lourds. À l’avant, il monte un écran SuperAMOLED Plus de 6,7 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz de très bonne qualité.

Celui chargé de mettre la puissance est le processeur MediaTek Dimensity 900, avec lequel vous pourrez effectuer n’importe quelle tâche, même si elle est exigeante. Comme on le voit dans le nom du terminal lui-même, il est compatible avec les réseaux 5G. De plus, il est livré avec One UI 4.1 basé sur Android 12, un emplacement pour carte microSD et un lecteur d’empreintes digitales latéral.

L’écran, le processeur, l’appareil photo et la batterie promettent de bonnes performances dans ce membre de la famille Galaxy M.

L’un de ses grands joyaux se cache dans le module photographique au dos. Il s’agit d’un appareil photo principal de 108 MP, qui promet des photos et des vidéos de grande qualité. De plus, ce smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 25W. Il n’est pas surprenant qu’il soit livré sans chargeur, vous devez l’acheter séparément dans des magasins comme Amazon.

Le Samsung Galaxy M53 5G a un prix de vente conseillé de 519 euros dans la seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cependant, il baisse souvent de prix sur Amazon et sur PcComponentes.

Samsung Galaxy M23 5G

Une autre option de la série Galaxy M est le Samsung Galaxy M23 5G, l’un des plus abordables de tous. On retrouve un design très similaire à celui du reste des terminaux de la famille, avec des couleurs aussi particulières que le marron et le vert foncé. Profitez également d’un grand écran (6,6 pouces) doté de la technologie TFT, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À l’intérieur, il monte un processeur octa-core qui assure de bonnes performances avec les tâches quotidiennes de base, vous pouvez même jouer à des jeux impairs. Il est disponible dans une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec la possibilité d’étendre ce dernier avec une carte microSD. D’autre part, son logiciel est One UI Core basé sur Android 12.

Les meilleurs téléphones Samsung avec NFC que vous pouvez acheter en 2022

Si vous souhaitez prendre de bonnes photos et vidéos, il est préférable d’utiliser son appareil photo principal arrière de 50 MP. La journée d’autonomie est plus qu’assurée avec la batterie de 5 000 mAh. Bien sûr, pour profiter de la charge rapide de 25 W, vous devez acheter le chargeur correspondant séparément.

Le Samsung Galaxy M23 5G a un prix d’origine de 319 euros, bien qu’il figure déjà dans les bonnes affaires sur PcComponentes et Amazon. En effet, vous pouvez économiser jusqu’à 100 euros sur votre achat.

Quel Samsung Galaxy M vaut la peine d’être acheté en ce moment ?

Il est difficile de recommander un seul Samsung Galaxy M à acheter en ce moment, car tout dépend du budget que vous avez à consacrer à votre prochain mobile. Si l’argent que vous souhaitez consacrer à l’achat est inférieur à 200 euros, il est préférable d’opter pour le Galaxy M13. Nous avons déjà vu qu’il s’agit d’une alternative intéressante si vous souhaitez un smartphone pas cher qui se comporte bien au quotidien.

Si vous cherchez quelque chose de supérieur, vous avez l’option du Galaxy M23 5G, qui vous offre de meilleures performances en général pour 310 euros. Dans le segment des 300 euros se trouve le Samsung Galaxy M33 5G, qui dispose de plus de RAM et d’un système photographique plus polyvalent. Enfin, si vous ne vous souciez pas de l’argent et que vous souhaitez simplement profiter de la meilleure qualité de la gamme Galaxy M, vous avez le Samsung Galaxy M53 5G, avec 120 Hz, un processeur très puissant et un écran de haute qualité.

À l’exception du Galaxy M12, les téléphones recommandés ci-dessus prennent en charge une charge de 25 W. Cependant, le chargeur inclus ne prend pas en charge cette charge rapide maximale. Par conséquent, avant de dire au revoir, nous vous conseillons de vous procurer le chargeur Samsung 25W pour profiter de l’une des meilleures fonctionnalités de ces téléphones.

Sujets apparentés : Achats

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.